Sénégal: Bakel - Elan de solidarité au profit des personnes sinistrées

Bakel — Plusieurs actions de solidarité pour venir en aide aux populations sinistrées de la commune Ballou (Bakel, est), localité marquée par les inondations dans le département de Bakel, se manifestent depuis quelques jours, a constaté l'APS.

"Le comité départemental de gestion des inondations et autres calamités naturelles qui a été mis en place a enregistré énormément d'appuis, mais ce qu'il faut noter c'est l'appui de l'État en particulier qui est le plus important. Il y a également des bonnes volontés qui appuient ça est là. Tout cela, naturellement, est consigné dans un document", a déclaré Daouda Séne, préfet du département de Bakel.

M. Sène, également président du comité départemental de gestion des inondations et autres calamités naturelles mis en place pour secourir les sinistrés, recevait, jeudi, l'appui du Conseil départemental de Bakel au profit des sinistrés suite au débordement du fleuve Sénégal et du barrage de Manantalli.

Cet appui du Conseil départemental de Bakel est composé, entre autres, de sacs de riz, d'eau, de sucre, etc. ; "un appui qui vient soulager le comité ", a salué le préfet.

"Les inondations sont telles qu'il est impossible de rester sans rien faire. Les populations sont fatiguées, assoiffées et sous la menace de maladies. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à intervenir et à les aider", a souligné, pour sa part, Mapaté Sy, présidant du Conseil départemental de Bakel.

Des caravanes de solidarité pour collecter des fonds

Dans la capitale départementale de Bakel, des caravanes de solidarité et de collecte de fonds pour soutenir les sinistrés de la commune de Ballou sillonnent les rues.

"On a pu collecter 320 000 francs CFA, des sachets d'eau et un sac de riz. On a acheté des vivres qu'on a distribués dans les villages de Yaféra, Aroundou, Ballou et Koughany", a fait savoir Sada Cissokho, initiateur de la collecte de fonds.

Au village de Yaféra, Balla Timéra, le représentant du chef de village à Dakar, a salué "la promptitude" de l'État du Sénégal et des ressortissants du village.

"Je viens de Dakar avec la participation de tous les ressortissants de Yaféra de France, des États-Unis, de Dakar. J'ai apporté 71 panneaux solaires pour les familles pour au moins recharger les téléphones" a-t-il dit à l'APS lors d'un entretien téléphonique.

Il a également salué la participation, dans cet élan de solidarité, des villages de Marsa, Gabou, Diawara et Bakel avec des appuis considérables.

"Les ressortissants des villages ont vraiment réagi pour aider leur terroir d'origine. Les femmes de Golmy qui sont en France ont apporté une tonne de riz, de l'huile, de l'eau, du pain" , a fait savoir Cheikhna Camara, le maire de Ballou.

Plusieurs tentes ont été installées dans les zones non inondées à hauteur des villages de Yaféra, Golmy et Koughany par les éléments de la Croix-Rouge du département de Bakel pour reloger les sinistrés.

"Le plus grand problème interviendra après le retrait des eaux. Il faudra rétablir les conditions de vie. On se prépare déjà au nettoiement et à la désinfection des maisons", a fait remarquer Balla Timéra.