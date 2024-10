Guinée: Saadou Nimaga, ancien cadre du ministère des mines kidnappé par des inconnus à l'hôtel Kaloum (Les circonstances)

Encore un autre enlèvement et disparition forcée à Conakry. L'ancien Secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie, Saadou Nimaga a été kidnappé en début d'après-midi de ce jeudi 17 octobre 2024 à l'hôtel Kaloum, situé à quelques mètres du palais présidentiel de Conakry. Depuis, il est porté disparu sans aucune nouvelle.

Saadou Nimaga, juriste de formation, a servi à plusieurs niveaux de l'administration guinéenne en tant que conseiller juridique avant de devenir Secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie sous le régime d'Alpha Condé. Il a été l'un des artisans de la rédaction du Code minier guinéen en vigueur dans le pays.

Depuis l'avènement du coup d'État du 5 septembre 2021, lui et comme beaucoup d'autres cadres, ont été complètement écartés de l'administration. Cela fait 3 ans qu'il s'est reconverti dans le privé avec son cabinet de Consulting NIM Guinée.

A travers ce cabinet Nature, Infrastructures et Mines (NIM), Nimaga offre ses services à des sociétés minières évoluant sur place.

Selon les témoignages de son chauffeur rapportés par un membre de la famille, ce jeudi 17 octobre 2024, il avait des rendez-vous de travail au centre ville de Kaloum où se situe également son bureau.

« Il avait un premier rendez-vous à la Banque mondiale, puis il est allé à l'hôtel Kaloum pour un autre rendez-vous. C'est au sortir de l'hôtel qu'il s'est vu encerclé par trois hommes habillés en civil. Ceux-ci l'ont intimé avec son chauffeur de monter à l'arrière de la voiture et les ont embarqués de force. Dans le véhicule, ils les ont attachés les bras derrière le dos et mis des sacs noirs sur leurs têtes. Par la suite, ils les ont forcés à baisser la tête.»

Ainsi, Saadou Nimaga et son chauffeur ont été conduits dans une destination inconnue.

« C'est dans une grande maison vide perdue de nulle part que lui et son chauffeur ont pu rouvrir les yeux sans savoir où ils sont. À 21 h, après des menaces sévères, ils ont déchaussé son chauffeur et ils l'ont jeté quelque part à Landréah dans la commune de Dixinn », nous confie la même source.

Quant à Nimaga, il est toujours sans nouvelle. Sa famille vit dans l'angoisse, n'ayant aucune nouvelle sur les raisons de son enlèvement ni sur les auteurs.

Sous l'effet de traumatisme, le chauffeur semble avoir perdu la tête. Il est sorti tôt ce vendredi de la maison sans laisser de trace ni de nouvelle.

Il faut rappeler que cet autre cas d'enlèvement vient s'ajouter à la longue liste de personnalités civiles et militaires kidnappées pour la plupart par la junte au pouvoir et portées disparues. Si certaines d'entre elles ont été retrouvées mortes comme le Général SadibaKoulibaly, le médecin pédiatre Mohamed Dioubaté et récemment le Colonel Célestin Bilivogui, d'autres sont encore sans nouvelle et sans aucune procédure judiciaire à leur encontre comme Foniké Menguè Billo Bah et tant d'autres.

Tout porte à croire, au regard des témoignages des victimes qui sont passées par cette expérience, que ce modus operandi est généralement du fait d'une unité du groupement des forces spéciales logée au Palais Mohamed V et du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) créé sous le CNRD.

Les enlèvements et disparitions forcées deviennent de plus en plus récurrentes sous la transition de Mamadi Doumbouya. Cette situation devenue inquiétante pour les citoyens, interpelle à la fois l'opinion publique nationale et internationale sur les nombreux cas de violation des droits humains et des crimes qui s'apparentent à des cas d'assassinat en dehors de toute procédure judiciaire.

Affaire à suivre...