Le tirage au sort de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024 s'est déroulé ce vendredi 18 octobre au complexe sportif Mohamed VI, situé à Salé, au Maroc. Pour la deuxième fois, cette prestigieuse compétition réservée aux clubs féminins africains se tiendra au Maroc, avec une phase finale qui débutera le 9 novembre et se clôturera le 23 novembre.

Les huit équipes en lice pour le titre, accompagné d'une dotation financière de 400 000 USD, connaissent désormais leurs premiers adversaires. Les mains expertes de Fatiha Laasiri, ancienne Lionne de l'Atlas et actuelle entraîneure adjointe de l'équipe féminine U23 du Maroc, ont dessiné des confrontations de haut niveau.

Les deux précédents champions, l'AS FAR (2022) et les Mamelodi Sundowns (2021 et 2023), figurent parmi les têtes de série lors de ce tirage au sort. L'équipe marocaine débutera la compétition contre les Sénégalaises des Aigles de la Médina.

Après cette rencontre d'ouverture, un match tactique opposera les Congolaises du Tout Puissant Mazembe aux étudiantes sud-africaines de l'University of Western Cape. Les Mamelodi Sundowns Ladies ont été placées dans le Groupe B, où elles affronteront les Égyptiennes de Tutankhamun. Puis le premier galop de matchs se conclura par un duel de débutantes entre les Éthiopiennes de Commercial Bank of Ethiopia et les Nigérianes d'Edo Queens.

Groupes de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024

Groupe A : AS FAR, Aigles de la Médina, TP Mazembe, University of Western Cape

Groupe B : Mamelodi Sundowns, Tutankhamun, Commercial Bank of Ethiopia, Edo Queens

La CAF annoncera prochainement toutes les informations relatives aux rencontres, aux lieux et aux dates. En attendant, les fans sont invités à suivre les discussions en cours sur les plateformes numériques de la CAF en utilisant l'hashtag #CAFWCL.