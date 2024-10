Afrique: Mustapha Lotfi - 'L'Égypte vise à remporter le titre de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer sur ses terres'

interview

L'entraîneur de l'équipe nationale égyptienne de beach soccer, Mustapha Lotfi, a accordé un entretien exclusif à CAFonline.com

Il a confirmé que l'équipe vise à remporter le titre de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer

Selon lui, le groupe A, dans lequel ils affrontent la Tanzanie, le Maroc et le Ghana, est le plus difficile

L'entraîneur de l'équipe nationale égyptienne de beach soccer, Mustapha Lotfi, a affirmé qu'il et ses joueurs ont pour objectif de remporter le titre de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, qui se tiendra à Hurghada, en Égypte, du 19 au 26 octobre 2024. Ils souhaitent également compenser leur défaite lors de la finale de la précédente édition face au Sénégal, qui a eu lieu au Mozambique.

Mustapha Lotfi a lancé un appel aux supporters égyptiens à soutenir leur équipe pour remporter le titre, tout en considérant le groupe dans lequel ils ont été tirés, avec le Ghana, la Tanzanie et le Maroc, comme le plus difficile.

Bonjour, Monsieur Mustapha Lotfi. Comment se déroulent vos préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, qui commence dans quelques jours ?

Nous avons effectué deux camps d'entraînement à Alexandrie, puis nous sommes partis à Hurghada pour nous habituer à l'environnement et au terrain. Grâce à Dieu, nous avons légèrement amélioré notre condition physique et avons travaillé sur les aspects tactiques et physiques. La condition physique des joueurs est maintenant bonne. Nous avons étudié nos adversaires, le Ghana, la Tanzanie et le Maroc, ainsi que leur style de jeu, et nous avons visionné des vidéos de leurs performances. Nous espérons avoir du succès, si Dieu le veut.

Vous avez atteint la finale lors de la dernière édition au Mozambique, où vous avez perdu le titre face au Sénégal. Visez-vous à compenser cela cette année ?

Effectivement, nous avons fourni une bonne performance lors de la dernière édition et avons atteint la finale, ce qui était une première dans l'histoire du beach soccer en Égypte. Nous avons affronté le Sénégal en finale et étions proches de la victoire, car nous menions au score. L'équipe sénégalaise a réussi à égaliser une minute et demie avant la fin du match, et nous avons ensuite perdu aux tirs au but.

Chacun d'entre nous a des ambitions et des motivations pour aller aussi loin que possible dans cette compétition. Nous avons terminé à la deuxième place au Mozambique, et cette fois, nous cherchons à obtenir la première place, ce qui serait une première pour le beach soccer en Égypte. Cette compétition se déroulera dans notre pays, ce qui constitue un encouragement pour nous, surtout que nous bénéficierons du soutien du public. Cela nous pousse à travailler dur pour remporter le titre de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer pour la première fois de notre histoire.

La Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer se déroulera à Hurghada, en Égypte. Cela vous met-il une pression supplémentaire en tant que pays hôte ? Étant donné que lors de la dernière édition en 2018, vous avez terminé à la troisième place ?

La compétition se tiendra sur notre terrain, sur le sol égyptien. Il est certain qu'il y aura une pression pour remporter le titre, et nous aurons besoin de tout, y compris du soutien des supporters. Nous allons transformer cette pression en confiance et en force pour notre équipe. Nous ne craignons pas d'accueillir cette compétition sur notre sol, car nous l'avons déjà fait à Sharm el-Sheikh, ainsi que lors du championnat arabe. Nous espérons avoir la bénédiction de Dieu et remporter le titre de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, surtout que le soutien du public nous encouragera et nous motivera. Vous verrez, l'équipe égyptienne se présentera sous son meilleur jour.

Vous avez été tirés dans le groupe A, qui comprend également le Maroc, la Tanzanie et le Ghana. Que pensez-vous de ces équipes ?

Notre groupe est le plus fort des deux. Le Ghana possède une grande équipe avec de bons joueurs, la Tanzanie est très forte, et le Maroc est une équipe respectable qui connaît un développement rapide dans le beach soccer. Il est évident que les matchs ne seront pas faciles, et n'importe quelle équipe parmi les quatre de notre groupe peut atteindre la finale. Nous espérons que notre équipe sera chanceuse et nous visons la première place dans notre groupe, en prenant chaque match individuellement.

Comment envisagez-vous le match d'ouverture contre le Ghana, et quelles sont selon vous les clés pour gagner ce premier match ?

Nous avons bien étudié les équipes de notre groupe, notamment le Maroc et le Ghana, ainsi que la Tanzanie, et nous connaissons leurs forces et faiblesses. Nous allons jouer sur leurs points faibles et essayer de neutraliser leur danger en exploitant leurs faiblesses.

Un dernier mot pour les supporters égyptiens qui attendent vos performances lors de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer ?

Le public égyptien est fort et formidable. Nous sommes bien préparés pour cette compétition, et nos supporters seront là pour nous soutenir. Nous leur demandons de venir en nombre pour remplir les tribunes lors de tous les matchs de l'équipe égyptienne et pour toutes les rencontres du tournoi, afin que cette édition soit un succès. Nous espérons que le titre restera sur nos terres