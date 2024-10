Cameroun: Vers la radiation du pays de l'ITIE

L'opacité est sans aucun doute la ruse pour faire prospérer la corruption, véritable cancer de la gestion des projets miniers au Cameroun. Dans son discours de fin d'année le président Paul Biya annonçait l'exploitation minière comme rampe de l'émergence économique du pays .

" S'il est vrai que notre pays dispose d'un sous-sol riche en ressources minières, le secteur minier, hors pétrole, ne contribue qu'à hauteur de 1% du Produit Intérieur Brut. En développant la mine solide, nous pourrons assurer le relais des hydrocarbures dont les stocks s'amenuisent et disposer de ressources financières supplémentaires, qui pourront être affectées au financement de nos investissements." Paul Biya le 31 Décembre 2022.

Malgré son statut de candale géologique, les mines ne contribuent qu'à 1% du PIB du pays , qui peut croire que le Cameroun produit 200 kilos d'or par an, chiffres de la Sonamines.Qui pouvait imaginer que la corruption de Glencore pouvait causer des manques à gagner de plus de 300 milliards de FCFA au trésor public ?

En mars de cette année le Cameroun a été suspendu de l'ITIE ( Initiative pour la transparence dans les industries extractives ) à cause de cette opacité dans l'attribution des contrats miniers , le pays risque la radiation du fait d'absence totale de progrès.

Selon le quotidien Ecomatin ayant eu accès au dossier ,le pays est tenu de publier tous les contrats et licences gaziers, pétroliers et miniers avant le 31 décembre prochain, de même que les rapports de conciliation des chiffres et volumes de l'exercice 2022 et ceux d'activité 2022 et 2023, cause de sa suspension de l'ITIE en mars 2024.

" La radiation a lieu si un pays a fait l'objet d'une suspension et le problème ayant entraîné la suspension n'a pas été résolu. Elle peut également avoir lieu si à plusieurs reprises, un pays n'a pas accompli de progrès." selon l'ITIE.

ONG, sociétés civiles, tous dénoncent la corruption et l'opacité, Eugène Nyambal ex économiste en chef à la Banque mondiale présentait la gestion des projets miniers au Cameroun comme une espèce de Camorra de Palerme.

Le Cameroun va-t-il survivre de certains collaborateurs du président caractérisés par les intérêts égoïstes et l'enrichissement personnel ?L'administration camerounaise est peut-on le dire remplie de fonctionnaires ayant fait le choix de se cacher derrière l'incompétence pour voler.