Maroc: Tétouan - Vernissage de l'exposition 'Pause Longue - Autumn Time' de l'artiste Sonia Hamza

Tétouan — Le vernissage de l'exposition "Pause Longue - Autumn Time" de l'artiste franco-marocaine, Sonia Hamza, a eu lieu, jeudi soir à l'Institut français de Tétouan.

Cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 15 novembre, constitue une occasion unique de découvrir cette série photographique inédite réalisée par cette talentueuse artiste, qui, lors de sa résidence à Tétouan, a plongé au coeur de cette ville riche en histoire, cherchant à capturer les empreintes du temps et de l'absence.

Sa série "Pause Longue" émerge de cette introspection, transformant chaque photographie en une fenêtre sur des rues et des souvenirs en constante évolution.

À travers des poses longues réalisées à main levée, Sonia interroge le spectateur tout en fixant la lumière, lit-on dans le catalogue de l'exposition.

En collaboration avec Mokhtar Chaoui, écrivain et professeur, Sonia a invité les apprenants de l'Institut français et les étudiants de l'Institut national des Beaux-Arts (INBA) de Tétouan à partager leurs réflexions sur les répercussions des confinements liés à la pandémie de Covid-19, enrichissant ainsi sa vision artistique. Un dialogue créatif a permis d'explorer des questions fondamentales sur l'identité et l'appartenance.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Hamza a souligné que cette exposition est un moment artistique qui incarne la vie quotidienne à Tétouan, telle qu'elle l'imagine en tant qu'artiste, selon son propre angle de vue, relevant qu'elle a essayé, lors de sa résidence artistique à l'Institut français en 2023, de revivre les moments de la pandémie, à travers ce que lui ont raconté sa famille et ses connaissances à Tétouan.

Cette exposition invite ainsi le public à découvrir l'univers fascinant de Sonia Hamza, où chaque image évoque des récits de mémoire et de transformation. Il s'agit d'un échange entre le passé et le présent, révélant des souvenirs reconstitués à travers les couleurs et les ombres de Tétouan.

Sonia Hamza, diplômée de l'ENSAA Duperré à Paris et de Central Saint Martins à Londres, utilise la photographie comme un moyen d'explorer les facettes de la vie urbaine et rurale. Son travail, alliant photographie, textile et graphisme, est reconnu internationalement à travers de nombreuses expositions.

Sonia aborde chaque ville comme un puzzle à reconstruire, utilisant divers procédés artistiques pour mettre en avant son caractère unique. À travers son art, elle révèle les liens entre les individus et leur environnement, célébrant la diversité culturelle, tout en interrogeant l'impact de la mondialisation sur l'originalité urbaine.