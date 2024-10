Ethiopie: Le pays a rejoint le Bureau du Comité exécutif du HCR.

Addis Abeba — Le Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'ONU, à Genève, l'ambassadeur Tsegab Kebebew, a été élu deuxième vice-président du Bureau du Comité exécutif (ComEx) du HCR le 18 octobre 2024.

L'ambassadeur Tsegab a été nommé par l'Ambassadeur Aimé Clovis Guillond, représentant permanent de la République du Congo, au nom du groupe Afrique.

Il a été appuyé par l'ambassadeur Paul Bekkers, Représentant permanent du Royaume des Pays-Bas et approuvé par acclamation par le Comité exécutif.

La nomination de l'Ambassadeur a reçu le plein soutien du Comité exécutif en raison de ses expériences très pertinentes, notamment dans des forums multilatéraux de premier plan, entre autres en tant que président du groupe de soutien de l'UNDRR ainsi que coordonnateur du Groupe des ambassadeurs africains sur les questions de santé à Genève.

Le Bureau du Comité exécutif comprend quatre titulaires de fonctions : le président, deux vice-présidents et le rapporteur représentant les quatre groupes régionaux des Nations Unies.

Le mandat des membres du Bureau dure trois ans, les vice-présidents prenant la présidence au cours de leur dernière année, selon le Foreign Office Ministère des Affaires étrangères.

Le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire (ExCom) se réunit chaque année à Genève pour examiner et approuver les programmes et le budget de l'Agence, donner des conseils sur la protection internationale et discuter d'une série d'autres questions avec le HCR et les partenaires intergouvernementaux et non gouvernementaux.