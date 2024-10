Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a lancé aujourd'hui l'évaluation des performances de 100 jours de son cabinet

Addis Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé aujourd'hui l'évaluation des performances du Conseil des ministres de 100 jours. Au cours de l'évaluation, les progrès macroéconomiques et les paramètres clés ont été présentés.

L'examen a mis en évidence les tendances politiques et économiques mondiales et leur impact sur l'Éthiopie, les effets positifs des réformes et les performances des réformes économiques et des projets clés, selon le Bureau du Premier ministre.

Avec un taux de croissance économique de 8,45 % prévu pour l'année à venir, les résultats positifs des réformes ont été identifiés comme une croissance économique inclusive et durable, a-t-on indiqué.

Les résultats positifs devraient également entraîner une amélioration des recettes et des investissements du gouvernement, une réduction de la dette publique, une compétitivité accrue des entreprises publiques, des gains de change accrus, un secteur financier plus compétitif, un environnement d'investissement favorable et une plus grande productivité sectorielle.

La croissance économique de l'Éthiopie devrait particulièrement s'accélérer dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière et la construction, a-t-on appris.