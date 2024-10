Congo-Kinshasa: L'ONG ULPA demande au ministre des Transports de lever la suspension de la navigation des bateaux la nuit

L'association de droits humains Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs (ULPA) demande au ministre des Transports de lever la mesure suspendant la navigation des bateaux la nuit sur le lac Kivu. Selon Emmanuel Nyakasane Manegabe, président de cette association, cette mesure affecte négativement les échanges commerciaux entre les populations de Goma et Bukavu mais surtout les villages riverains du lac.

Dans une déclaration rendue publique jeudi 17 octobre à Goma, ULPA présente au ministre plusieurs arguments qui prouvent que la navigation de nuit est plus sécurisée et qu'elle facilite les échanges commerciaux entre les villes et villages riverains du lac.

« Le bateau Merdi dont nous parlons a chaviré le matin. Les experts ont montré clairement que la navigation de nuit est très bonne que la navigation de la journée parce que la nuit le lac est stable », a argumenté Emmanuel Nyakasane Manegabe.

Il ajoute qu'au plan économique, cette mesure va provoquer des conséquences néfastes sur la vie des populations déjà meurtries par la guerre.

Une diminution des embarcations et échanges commerciaux s'observe au port de Kituku à Goma. Chaque lundi et jeudi, ce marché recevait au moins 30 pirogues motorisées pleines de produits vivriers. Mais actuellement, on peut en compter moins d'une dizaine.

Pour sa part, le président de la société civile de Buzi en territoire de Kalehe affirme que les mesures prises ont sensiblement réduit le trafic sur le lac et empêchent certaines activités socio-économiques.