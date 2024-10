Sénégal: Système de transport moderne - Le Bus Rapid Transit obtient deux distinctions à Londres

Le projet de Bus Rapid Transit (Brt) de Dakar, dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée au Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetuds), a reçu deux nouvelles distinctions prestigieuses lors de la 3-ème édition des IJGlobal Eg Awards 2024 qui s'est tenue à Londres ce 17 octobre 2024.

Selon un communiqué de presse, il s'agit du Prix Transition énergétique - Infrastructures pour l'audace de la première ligne de Brt au monde avec une flotte 100% électrique et du Prix Partenariat-public-privé (Ppp) pour les innovations importantes dans la structuration du schéma institutionnel et de financement, avec une contribution du secteur privé dans l'investissement à hauteur de 31%.

«Ces distinctions honorent également les contributions déterminantes de Ifc, conseiller du Cetud dans le développement de l'investissement et la transaction, avec toutes les équipes de la Banque mondiale qui ont accompagné le projet, celles de l'opérateur Dakar Mobilité, détenu par la société d'investissement Meridiam (70 %) et le Fonsis (30 %), dont les représentants étaient présents à la cérémonie », se félicite le le Cetud.

Le Brt de Dakar, ajoute le Cetud, s'impose aujourd'hui comme une référence dans le secteur des infrastructures et services de transport urbain, parfaitement aligné à l'exigence de transformation des conditions de déplacements dans la région capitale qui doit désormais mettre en priorité les modes capacitaires et sobres en carbone.

Ainsi, ajoute le Cetud, le Brt participe à la construction d'un cadre de vie amélioré et d'un système de transport métropolitain efficace, inclusive, fiable et bas carbone, en adressant concrètement 12 Objectifs de développement durable, avec des retombées positives nombreuses pour les populations.

«C'est l'une des illustrations les plus achevées de la volonté du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, à travers le Cetud et l'Ageroute (maître d'ouvrage délégué des travaux d'infrastructures), d'opérer les changements de paradigme nécessaires à la réduction des externalités négatives (pollution, congestion, accidents de la route, bruit) liées aux transports routiers à Dakar, estimées à 900 milliards de FCFA annuellement (Etude du Cetud, 2022) », note le Cetud.

Les IJGlobal Esg Awards distinguent les organisations et projets ayant apporté des contributions significatives au développement durable, dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Ils offrent aux acteurs de la communauté internationale une plateforme pour valoriser les initiatives exemplaires en matière environnementale, sociale et de gouvernance, pour la période allant du 1er avril 2023 au 30 juin 2024 pour cette 3ème édition.

La même source renseigne que les candidatures sont rigoureusement évaluées par un comité international composé d'experts renommés dans les domaines de l'infrastructure et de l'énergie et les distinctions attribuées sur la base de la performance des projets ainsi que des résultats obtenus.