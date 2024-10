Sénégal: Bignona - Lancement du programme 'Ecole de leadership environnemental féministe et d'agentivité climatique'

Bignona — L'ONG Société de coopération et de développement international (SOCODEVI) a lancé, vendredi, à Bignona (sud), le programme "Ecole de leadership environnemental féministe et d'agentivité climatique", une initiative visant à renforcer le pouvoir d'influence des femmes dans les prises de décision et améliorer leur résilience face aux défis climatiques.

Le programme mis en oeuvre à travers son projet Natur'ELLES concerne 50 femmes de la région de Ziguinchor et 50 femmes du Delta du Saloum.

"C'est un programme de renforcement qui vise à identifier les femmes leaders qui sont au niveau des groupements féminins qu'on appuie. Il vise à renforcer le pouvoir d'influence de ces femmes dans les prises de décision afin qu'elles se positionnent en tant que leaders actives", a expliqué la conseillère régionale en égalité de genre et renforcement du pouvoir des femmes au bureau pays de SOCODEVI, Mame Bineta Fall.

L'ONG veut outiller les femmes bénéficiaires en termes de compétences et de méthodes pratiques.

"Nous voulons renforcer la résilience de ces femmes qui sont les plus vulnérables et affectées par rapport au changement climatique et aux défis environnementaux qui se posent à elles et à leur communauté", a dit Mme Fall.

Elle a rappelé que le projet Natur'ELLES est un projet d'adaptation au changement climatique qui vise à améliorer la résilience des femmes face aux défis climatiques mais aussi, et surtout, renforcer le pouvoir d'influence et les capacités de prise de décision des femmes dans les instances de décision.

Elle estime que "la voix des femmes est sous-représentée au moment des prises de décision sur la gouvernance et sur le contrôle des ressources naturelles".

"Les femmes sont les gardiennes des ressources naturelles et gardiennes de la terre. Mais, au moment de prendre des décisions sur la gouvernance et le contrôle de ces mêmes ressources, leur voix sont sous- représentées", a déploré Mme Fall.

Le lancement du programme "Ecole de leadership environnemental féministe et d'agentivité climatique" a été l'occasion pour l'ONG Société de coopération et de développement international (SOCODEVI) de célébrer en même temps la journée internationale de la femme rurale.

SOCODEVI est une ONG canadienne qui intervient dans la région de Ziguinchor et dans le delta du Saloum pour la protection des écosystèmes marins, notamment les mangroves et la résilience économique des communautés, surtout les femmes, selon ses responsables.

Le projet Natur'ELLES, financé à hauteur de 20 millions de dollars canadiens, soit environ neuf milliards de francs CFA, vise l'adaptation au changement climatique de plus de 6000 femmes et de communautés.