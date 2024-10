Sénégal: Ourossogui - Des acteurs communautaires et des FDS outillés sur le système d'alerte précoce

Plusieurs acteurs communautaires de zones situées à la frontière avec la Mauritanie et des membres des Forces de défense et de sécurité (FDS) ont été formés, jeudi et vendredi, à Ourossogui, sur le système d'alerte précoce et de prévention des risques, a constaté l'APS.

"La formation s'intègre dans le cadre d'un projet transfrontalier entre le Sénégal et la Mauritanie d'une durée de deux ans. Elle va permettre de renforcer les capacités des acteurs communautaires et des FDS en matière de systèmes d'alerte précoce et de prévention des risques" a dit Mouhamed Fall, gestionnaire de projet au bureau régional de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime.

Il intervenait au deuxième et dernier de cette formation, qui a aussi réuni des associations de jeunesse, de pêcheurs, de femmes et de personnes vivant avec un handicap, pour le volet inclusion du projet.

Des "bajenou gox" et des agents de la Police des Frontières ont également pris part à cette formation tenue à Ourossogui, en partenariat avec le Conseil national de gestion des frontières (CNGF). L'administration territoriale y a aussi été représentée.

Mouhamed Fall a également souligné que les initiateurs ont pris en compte les communautés vivant dans les zones situées à la frontière avec la Mauritanie. Il considère que la prévention est "un point essentiel de leur mandat"

"Il est très pertinent et logique de les convier à cet atelier, car étant les communautés les plus proches au plan géographique de la Mauritanie", a-t-il expliqué.

Les bénéficiaires sont venus de plusieurs localités de la région de Matam, du département de Podor et de Dagana.