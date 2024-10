Afrique de l'Ouest: Plaidoyer pour l'inscription de l'histoire d'Amilcar Cabral sur le registre 'Mémoire du monde' de l'UNESCO

Dakar — Charles Akibodé, conseiller du président de la République du Cap Vert, a plaidé à Dakar pour l'inscription de l'histoire d'Amilcar Cabral, figure de la lutte anti-coloniale, sur le registre "Mémoire du monde" de l'UNESCO.

"il est impératif que l'histoire d'Amilcar Cabral soit aujourd'hui inscrite sur le registre +Mémoire du monde+ de l'UNESCO. Et nous sollicitons vraiment l'accompagnement et le soutien des autorités sénégalaises, notamment le chef de l'Etat et son premier ministre, dans cette mission qu'on s'est donnée", a-t-il déclaré.

M. Akibodé, historien, spécialiste du patrimoine mondial africain, s'exprimait ainsi, jeudi, à l'occasion de la commémoration du centenaire d'Amilcar Cabral.

Le résistant Amilcar Cabral (1924 -1973), également connu sous le pseudonyme Abel Djassi, est un homme politique de Guinée-Bissau et des Îles du Cap-Vert.

Il est le fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, (PAIGC), qui a permis l'indépendance de ces deux États colonisés par le Portugal.

"Cabral est une figure emblématique de la décolonisation, penseur dévoué, un homme qui a su incarner les valeurs de liberté et de dignité, et dont l'engagement, le courage et la vision, toujours d'actualité, ont transcendé les frontières", a ainsi témoigné Charles Akibodé.

%

"Il est une source d'inspiration inépuisable qui rappelle que l'indépendance passe également par la liberté intellectuelle, culturelle et économique, en se basant sur nos propres savoirs et ressources", a pour sa part soutenu la députée de la Nation caboverdienne pour la circonscription Afrique, Gisèle Lopés d'Almeida.

Selon l'ancien président de la République du Cap Vert, Pedro Verona Pires, "le Sénégal a été d'un grand apport dans la victoire d'Amilcar Cabral face à l'impérialisme".

"A l'époque, les combattants blessés étaient soignés à Dakar. En plus, il entretenait d'excellentes relations avec l'ancien président Léopold Sédar Senghor et beaucoup d'intellectuels de l'Université de Dakar. (...)", a expliqué M. Pires, également président de la fondation Amilcar Cabral.

Selon le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bacary Sarr, "l'héritage de Cabral doit être conservé et servi comme modèle à la jeune génération en perte de repères et de référence".

Le programme "Mémoire du monde", créé par l'UNESCO en 1992, vise à prévenir la perte irrévocable du patrimoine documentaire, des documents ou des collections de documents d'une valeur significative et durable, sur papier, audiovisuel, numérique ou tout autre format.Il vise à la fois à sauvegarder ce patrimoine et à le rendre davantage accessible au grand public.