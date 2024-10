Afrique: Ligue des championnes - Les Aigles de la Médina dans le groupe A avec ASFAR, TP Mazembe et l'University of Western Cape

Dakar — L'équipe sénégalaise des Aigles de la Médina est logée dans la poule A de la Ligue des championnes africaines 2024 avec le club du pays hôte, le Maroc, l'Association sportive des Forces armées royales, le Tout Puissant Mazembe (RDC) et l'University of Western Cape (Afrique du Sud), a appris l'APS, à l'issue du tirage au sort effectué, vendredi à Salé.

Cette quatrième édition, prévue du 9 au 23 novembre, va opposer huit clubs.

Six tournois zonaux ont été organisés afin de qualifier six équipes, en plus de l'hôte et du tenant du titre.

Les équipes qualifiées sont : AS FAR (hôte et vainqueur en 2022), Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud (tenant du titre), Aigles de la Médina (Sénégal - l'Union des fédérations ouest-africaines de football zone A (UFOA-A), Edo Queens (Nigeria - UFOA B), le TP Mazembe (RD Congo - l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale), le club Commercial Bank of Ethiopia (Ethiopie - Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et Centrale ), University of Western Cape (Afrique du Sud - Conseil des associations de football en Afrique australe) et Toutankhamon (Égypte - l'Union nord-africaine de football).

Elles seront divisées en deux groupes de quatre équipes.

Le Royaume chérifien va abriter pour la deuxième fois ce tournoi, la plus importante compétition de football féminin de clubs en Afrique, après l'édition 2022.

Voici le tirage au sort au complet :

Groupe A : ASFAR, Aigles de la Médina, TP Mazembe, University of Western Cape

Goupe B : Mamelodi Sundows, Toutankhamon, Cbe FC, Edo Queens