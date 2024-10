Sénégal: Kaffrine - Aissatou Mbodji souhaite plus de traçabilité dans les financements de la DER/FJ

Kaffrine — La déléguée générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïssatou Mbodj, dit souhaiter "plus de traçabilité" dans les financements de cette structure oeuvrant notamment à la définition de stratégies de promotion d'auto-emploi des jeunes et des femmes, afin de mieux sentir l'impact des crédits sur les populations.

"Si on parvient à obtenir la traçabilité des financements, il sera plus facile de les recouvrer et de voir leur impact dans l'environnement de la communauté, mais aussi par rapport aux porteurs de projets", a-t-elle notamment soutenu.

Elle s'exprimait vendredi au terme d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) sur la vulgarisation et l'information des populations sur les actions de la DER/FJ, en présence du gouverneur de Kaffrine, Moustapha Diaw, de plusieurs acteurs territoriaux et autres porteurs de projets dans cette région.

"C'est une démarche de territorialisation des actions de la DER/FJ mais aussi, et surtout, une approche qui vise à porter l'information au niveau de la population", a expliqué Mme Mbodj. Elle précise que cette nouvelle démarche consiste à octroyer les crédits à partir de la base à travers les antennes décentralisées de la DER/FJ.

Elle a rappelé que la DER/FJ a injecté cinq milliards de francs CFA dans la région de Kaffrine.

%

"L'Etat ayant l'obligation de soutenir les jeunes entrepreneurs, tous les acteurs de l'écosystème doivent se retrouver au niveau de la DER/FJ, qui doit leur faciliter l'accès aux financements", a insisté Aïssatou Mbodj.

Il est de la responsabilité de la DER d'animer tout le mécanisme pour permettre à chaque ayant droit de pouvoir disposer de financement, a dit Aissatou Mbodj. Elle s'est félicitée des efforts consentis par le gouverneur de la région de Kaffrine, Moustapha Diaw, qui a insisté sur le développement des chaînes de valeur.

Elle assure pouvoir, avec ses services, booster les entrepreneurs pour qu'ils s'adonnent à la transformation de l'arachide en pâte communément appelée "tiga dégué", un produit préparé à partir de graines d'arachide saines, torréfiées, dépelliculées, triées et broyées.

"Il faut trouver même des labels à cette marque, le +tiga dégué+, parce que nous avons donné 200 millions de francs CFA au Bureau de mise à niveau pour la labellisation, la recherche d'images et de qualité, pour permettre aux producteurs de bénéficier de l'étalage de leurs productions au niveau des grandes surfaces", a-t-elle indiqué.