Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Octobre 2024

Cote d’Ivoire : Anniversaire de naissance du Président Houphouët-Boigny - Thiam rend hommage à un homme d’Etat

Une messe d'action de grâce a été organisée le vendredi 18 octobre 2024 à la Paroisse Saint Jean de Cocody en la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. S’il vivait, Félix Houphouët-Boigny, premier Président de la Côte d’Ivoire moderne, aurait eu 119 ans. Le vendredi 18 octobre 2024 était le jour anniversaire de l’apôtre de la paix. Afin de marquer ce jour mémorable, sa formation politique, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci-Rda), a organisé une messe d’action de grâce en son honneur à l’Eglise Saint Jean de Cocody. Au terme de cette célébration eucharistique, le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, a rendu un hommage à Félix Houphouet-Boigny et rappeler son message de paix et d’amour qu’il a toujours eu pour les Ivoiriens. « J’ai eu le privilège de grandir auprès de lui sans être impressionné par l’amour qu’il avait pour son prochain (...) il était remplit d’humilité. C’est à nous de transmettre cet héritage à ceux qui n’ont pas eu cette chance », a affirmé Tidjane Thiam. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Reconquête du territoire - La cellule féminine de la communauté musulmane invite à s’inscrire dans une dynamique de paix

%

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu, en audience, ce vendredi 18 octobre 2024, une délégation de la cellule féminine de la Communauté musulmane du Burkina Faso, venue lui apporter son soutien dans la lutte contre le terrorisme. « Les femmes ne sont pas sur le terrain de combat ; mais dans nos familles, elles sont mobilisées, nuit et jour, dans les prières pour que la quiétude revienne dans notre pays (…) Nous sommes donc venues encourager le Président du Faso et lui dire que nous, en tant que mères, épouses et sœurs, sommes de cœur avec lui », a déclaré la porte-parole de la délégation, Hadja Aïcha KAGAMBEGA à l’issue de l’audience. Au nom de toutes les femmes de la Communauté musulmane du Burkina Faso, elle a invité « les personnes sans foi ni loi » qui prennent les armes contre leur Patrie, à les déposer afin que la paix revienne dans notre pays. (Source : Burkina24)

Mali : Compagnie malienne pour le développement du textile- Des anciens Pdg à la barre le 21 octobre 2024

Des anciens Pdg de la Cmdt, dont entre autres Dusmane Amion Guindo, Kalfa Sanogo, Baba Berthé, Tiéna Coulibaly vont devoir s’expliquer, le 21 octobre prochain devant la Cour Suprême sur la situation des partants volontaires à la retraite consécutif au Plan social de 2003.En cause, des soupçons de détournement et de non-respect de l’échéance de remboursement d’un prêt portant sur plus de 6,2 milliards de Fcfa dus aux agents compressés constitués aujourd’hui en collectif. (Source : Le Soir de Bamakao)

Niger : Gestion publique - Le gouvernement interdit l’exportation de céréales en dehors des pays de l’AES

Au Niger, les céréales constituent la base de l’alimentation de la population comme dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne. Alors que ce secteur est essentiel pour la sécurité alimentaire, le gouvernement prend des dispositions pour réguler le marché intérieur. Les exportations de riz paddy, de riz blanchi, mil, sorgho et maïs sont interdites jusqu’à nouvel ordre. L’annonce a été faite dans un communiqué publié le mercredi 16 octobre par le Secrétariat général du gouvernement, qui précise que le Burkina Faso et le Mali qui forment avec le Niger l’alliance des États du Sahel (AES) ne sont pas concernés par ce ban. Cette décision qui s’applique également aux exportations de niébé vise notamment à stabiliser le marché intérieur et à garantir un accès suffisant aux denrées alimentaires de base pour la population. (Source : aniamey.com)

Togo : Effondrement d’un immeuble à Lomé - 3 morts et 4 blessés

Après l’effondrement d’un immeuble à Lomé causant 3 morts, les autorités ont rappelé l’importance du respect scrupuleux de la réglementation en vigueur en matière de construction. Le 18 octobre 2024, aux premières heures du jour, un drame s’est produit dans la capitale togolaise. Un immeuble de six étages (R+5) en construction, situé au carrefour Sanol Sagbado à Lomé, s’est effondré vers 5h30 du matin. Le bâtiment, qui était déjà partiellement habité, a causé la mort de trois personnes et en a blessé quatre autres. Selon le communiqué officiel publié par le gouvernement togolais dans la soirée, parmi les victimes décédées figurent deux Togolais et un expatrié. Les services de secours ont réussi à extraire des décombres quatre personnes blessées, dont deux mineurs, qui ont été immédiatement évacuées vers les services de santé appropriés. (Source :Apa)

Bénin : Elections générales de 2026 - De grandes inquiétudes à un an du dépôt des candidatures

2026 est source de grandes inquiétudes au Bénin. Mieux que le passage du Prpb à l’ère du renouveau démocratique, les Béninois et particulièrement les acteurs politiques se posent mille et une questions sur ce qui se passera aux prochaines élections générales. Au fur et à mesure que l’échéance approche, l’anxiété s’empare davantage du peuple béninois, pourtant connue pour sa tradition festive à chaque élection, du moins celles organisées avant 2016. Les candidatures à la présidentielle de 2026 seront clôturées le 14 octobre 2025, soit 180 jours avant le scrutin prévu pour le 12 avril 2026. A un an de cette échéance, la situation politique nationale interpelle les acteurs à tous les niveaux. Si du côté du gouvernement, tout semble normal, dans le rang des autres acteurs, surtout de l’opposition et de la Société civile, l’inquiétude ne cesse de monter. ( Source :acotonou.com)

Rca : Education- La reprise des cours, perturbés par des nuisances sonores dans la Ville de Bozoum

La rentrée scolaire au titre de l’année 2024-2025 s’annonce très difficile pour les élèves de Bozoum qui ont de la peine à suivre les cours. Les établissements scolaires sont perturbés par la nuisance sonore de ceux qui font soit les charges batteries et les caves de boissons et lieu de distraction. La loi n° 07,18 de décembre 2007, portant code de l’environnement, alinéa 60 interdit les nuisances sonores en RCA, surtout leurs installations tout proche des établissements scolaires. Cependant, le non-respect de ces textes, ainsi que leur non applications dans la ville de Bozoum dans l’Ouham-Péndé impact négativement sur le quotidien des enfants à l’école. Certains arrivent en retard, d’autres absents même aux heures des cours à cause des films dans les cabanes, téléchargements, charges batterie ; ce qui fait que les enseignants ont de la peine à dispenser les cours.

Guinée Equatoriale : Lutte contre le VIH/Sida- Malabo sollicite et obtient du Gabon un prêt d’ARV

Le Gabon, qui n’est pas toujours parvenu à éviter des interruptions de fourniture en médicaments antirétroviraux (ARV) à ses malades, vient de répondre favorablement à la sollicitation d’un prêt émis par la République de Guinée équatoriale qui semble faire face ces derniers temps à une baisse de ses stocks. Alors qu’est actuellement commémoré le 41e anniversaire de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) à Malabo, le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé jeudi en fin d’après-midi dans la capitale équato-guinéenne avec une bonne nouvelle. Son pays accepte de soutenir la République de Guinée équatoriale dans sa lutte contre le VIH/Sida et les autres maladies infectieuses et sexuellement transmissibles. Peu avant son envol, le Conseil des ministres qu’il a présidé a en effet validé un prêt d’antirétroviraux à ce pays frère. (Source : alibreville.com)

Gabon : Coopération régionale- Le général Brice Clotaire Oligui Nguema est à Malabo

Chef de l’Etat gabonais prend part à un sommet des Chefs d’Etat de la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC).Les dirigeants de la CEMAC sont réunis ce vendredi à Malabo en Guinée équatoriale autour de leur homologue Téodoro Obiang Nguema Mbasogo. Parmi eux, le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui séjourne à Malabo depuis jeudi. Accompagné de son épouse, Zita Oligui Nguema, le président de transition qui a reçu un accueil chaleureux dans la capitale équato-guinéenne, examine avec les autres Chefs d’Etat de la sous-région la situation économique et politique de la Communauté. (Source : alibreville.com)

Sénégal : Chavirage du navire « Princesse Jessica » au Port de Dakar- Le PAD parle d’incident et rassure

L'image d'un navire en train de couler dans les eaux du Port Autonome de Dakar (PAD) a suscité l'émotion des internautes sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, le PAD a tenu à rassurer le public, précisant qu'il s'agit d'un incident. Le navire « Princesse Jessica », qui était à quai, a été heurté par un autre bateau.« Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2024, un incident s'est produit au môle 2 du Port Autonome de Dakar. Le navire « Princesse Jessica », à quai, a été heurté par le MV Zografia, entraînant le chavirement du premier. Il est à signaler qu'il y'a pas eu de perte en vie humaine », renseigne le Port Autonome de Dakar dans un communiqué. (Source : adakar.com)