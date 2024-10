Afrique: Compagnie malienne pour le développement du textile - Des anciens Pdg de l'entreprise à la barre le 21 octobre 2024

Sauf changement de dernière heure, c’est en principe le 21 Octobre 2024 que des anciens Pdg de la Compagnie malienne pour le développement du textile Cmdt dont Ousmane Amion Guindo, Kalfa Sanogo, Baba Berthé et Tiéna Coulibaly vont devoir s’expliquer devant la Cour Suprême sur la situation des partants volontaires à la retraite consécutif au Plan social de 2003. L’information est rapportée par Le soir de Bamako.

En cause, des soupçons de détournement et de non-respect de l’échéance de remboursement d’un prêt portant sur plus de 6,2 milliards de Fcfa dus aux agents compressés constitués aujourd’hui en collectif.

Selon cette source, c’est suite aux réformes des ajustements structurels du Fond s monétaire international et de la Banque mondiale, engendrées par la chute des cours mondiaux, la mauvaise gestion et le boycott de la culture du coton, la Cmdt a procédé au licenciement d’une partie de son personnel en 2003.

Au nombre de 595 agents, il a été élaboré en leur faveur un plan social qui a fait l’objet d’un protocole d’accord. Ce protocole d’accord définissant les conditions de départ des travailleurs concernés a été élaboré et signé à entre la Direction Générale de la Cmdt et la section syndicale le 19 février 2003. Il comporte plusieurs points dont des critères d’éligibilité, les mesures d’accompagnement, les indemnités légales et indemnités extra-légales, les frais de transport et les dispositions particulières.

Par ailleurs, le Pdg de la Cmdt de l’époque, Ousmane Amion Guindo, par la lettre N°2820 du 11 juillet 2006, avait informé le collectif de la décision duConseil d’administration de payer les indemnités différentielles aux agents partis dans le cadre du plan social. A noter que le Mali est un grand producteur de coton en Afrique. Selon Jeune Afrique, après une campagne cotonnière 2023-2024 décevante, les perspectives pour la prochaine sont prometteuses en Afrique de l’Ouest.