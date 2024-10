Afrique: CANEX Music Factory - Une Initiative pour stimuler les échanges musicaux à travers le continent

L'Afrique, riche de sa diversité culturelle, est en pleine effervescence musicale au CANEX WKND 2024 qui se déroule actuellement à Alger. Au cœur de cette dynamique, le CANEX Music Factory émerge comme un accélérateur visant à favoriser les échanges musicaux entre les différentes régions du continent. Ce projet ambitieux ne se contente pas de rassembler des artistes, il redéfinit les contours de la musique africaine en promouvant des collaborations innovantes et en élargissant la visibilité des talents africains sur la scène internationale.

De l'Algérie à l'Afrique du Sud, le CANEX Music Factory encourage la création de sonorités inédites, effaçant les frontières traditionnelles. Selon Amine Dehane, producteur de musique algérien, les échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne prennent un nouvel élan, permettant une fusion des styles qui pourrait redéfinir le paysage musical. "

« Cette coupure se brise enfin, et nous commençons à explorer des alternatives pour marier nos musiques » déclare-t-il.

Les festivals tels que Visa For Music, le Festival Gnaoua au Maroc et le Festival International de Carthage en Tunisie jouent un rôle crucial dans cette nouvelle ère. Ils réunissent des artistes de divers pays, favorisant ainsi un dialogue musical et culturel riche. Le développement des plateformes de streaming et des réseaux sociaux a également révolutionné l'accès à la musique, permettant à des artistes des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou l'Algérie de toucher un public mondial.

Pour P RISER, un artiste kenyan, la collaboration est essentielle : « Ces initiatives montrent l'unité dont nous avons besoin dans l'industrie, pas seulement dans la musique, mais dans tous les secteurs ». Ce sentiment d'unité se retrouve chez de nombreux artistes participants, comme Skandy, un rappeur algérien déterminé à s'imposer dans son domaine : « Je participe au CANEX Music Factory pour devenir le meilleur artiste de ma génération ».

Malgré ces avancées, des défis subsistent. La mobilité des artistes, la gestion des droits d'auteur et les inégalités d'accès à la technologie restent des obstacles majeurs. Pour capitaliser sur le potentiel économique de la musique africaine, il est impératif que les gouvernements soutiennent les industries créatives. Le développement d'initiatives panafricaines pourrait être la clé pour propulser la musique africaine sur la scène mondiale.

Avec une croissance de 10 % en 2023 et une augmentation de 34,7 % des revenus en Afrique subsaharienne en 2022, l’industrie musicale africaine est à un tournant décisif. Le CANEX Music Factory incarne cette révolution, promettant de redéfinir le paysage musical du continent et de renforcer son influence à l'échelle mondiale. En unissant les voix d'Afrique, ce projet ouvre la voie à une ère musicale où l'innovation et la collaboration prévalent sur les barrières historiques.