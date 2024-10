Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a conclu aujourd'hui une visite d'une semaine en République de Sierra Leone.

Le 15 octobre, le Représentant spécial a coprésidé avec S.E. Timothy Kabba, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la Journée Portes Ouvertes Régionale Annuelle sur la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et suivantes sur le Genre, les Femmes, les Jeunes, la Paix et la Sécurité.

Dans son discours d'ouverture, M. Simão a souligné l'importance de mobiliser tous les efforts pour mettre en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies relatives au rôle des femmes dans la prévention des conflits, la paix et la sécurité : « Notre responsabilité est de veiller à ce que la résolution 1325 (2000), la résolution 2250 (2015) et les résolutions qui suivront soient pleinement mises en oeuvre pour renforcer la participation des femmes et des jeunes, en particulier des jeunes femmes, à tous les processus de consolidation de la paix et de développement », a-t-il déclaré.

Après la Journée Portes Ouvertes Régionale, le Représentant spécial a pris part à la mission conjointe de suivi de haut niveau CEDEAO-UNOWAS-AU des garants moraux internationaux de l'Accord d'Unité Nationale, signé le 18 octobre 2023 entre le gouvernement et le All Peoples' Congress Party (APC).

Coprésidée par M. Simão et S.E. Fatoumata Jallow-Tambajang, ancienne Vice-Présidente de la République de Gambie, et rejointe par le juge (Rtd) Amraphael Mbogholi Msagha, Envoyé spécial du Secrétaire général du Commonwealth en Sierra Leone, la mission a bénéficié du soutien d'experts des institutions respectives ainsi que de la Commission Indépendante pour la Paix et la Cohésion Nationale de la Sierra Leone (ICPNC).

Du 15 au 17 octobre, la délégation conjointe de haut niveau a tenu des consultations avec les principales parties prenantes afin d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord d'unité nationale et de discuter des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations du rapport du comité tripartite.

La délégation a rencontré les deux parties de l'Accord d'Unité Nationale, d'autres partis politiques, les dirigeants de la Chambre du Parlement, le pouvoir judiciaire, les agences de sécurité, la Commission électorale, la Ccommission d'enregistrement des partis politiques, le corps diplomatique et les Organisations de la Société Civile (OSC). La délégation conjointe de haut niveau a également été reçue en audience par S.E. Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone.

La délégation conjointe de haut niveau a félicité les deux parties pour les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de l'Accord d'Unité Nationale et a encouragé tous les acteurs politiques, les parties prenantes et les citoyens sierra-léonais à rester déterminés pour renforcer la confiance et promouvoir un dialogue inclusif en vue d'une paix, d'une unité et d'une stabilité durables dans le pays.

En sa qualité de coprésident de la délégation conjointe de haut niveau, le Représentant spécial a réaffirmé l'engagement des Nations unies à continuer de travailler avec tous les partenaires et acteurs clés pour promouvoir la cohésion nationale et consolider la paix, la stabilité et le développement en Sierra Leone et dans la sous-région.