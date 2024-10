Afrique Centrale: Analyse de l'Accord entre la RDC et le Rwanda relatif à la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces

Trois sujets principaux au menu de cette émission.

Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de l'annulation du processus d'appel d'offres de 27 blocs pétroliers par le ministre des Hydrocarbures de la RDC.

En effet, la décision du ministre des Hydrocarbures est contenue dans un communiqué signé vendredi 11 octobre.

Parmi les raisons évoquées, l'absence de candidatures, des offres non recevables, des cas de dépôts tardifs, des offres inappropriées ou irrégulières, un défaut de concurrence. Ce sont toutes ces raisons qui ont empêché la poursuite de la procédure vers l'attribution des droits des hydrocarbures, tel que le révèle le rapport de validation de la commission ad hoc mise en place pour l'organisation d'appel d'offres sur l'attribution des droits des hydrocarbures en RDC.

-1er sujet : Accord entre la RDC et le Rwanda sur les activités et les responsabilités contenues dans le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces ;

-2ème sujet : l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a officiellement lancé vendredi 11 octobre sa campagne en faveur de la révision de la constitution de la RDC ;

-3ème sujet : Poursuite de la grève des enseignants du secteur public.

Invités :

-John Kanyunyu, journaliste, il est correspondant de la voix de l'Allemagne Deutch Welle au Nord-Kivu.

-Madame Aimée Manyong, coordinatrice générale du Réseau pour l'autonomisation de la femme (REPÀFE). Elle est chef d'équipe au cadre de concertation de la société civile de la province du Lualaba.

-Et en ligne depuis la ville de Louvain-La-Neuve en Belgique, Timothée Tshaombo Shutsha, Journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quell'Afrique, un bureau d'études géostratégique basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux.

