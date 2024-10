Sénégal: Crue du fleuve Sénégal - Plus de mille tonnes de riz pour assister les sinistrés de Bakel

Tambacounda — La ministre de la Famille et des Solidarités, Maimouna Dièye, a remis, vendredi, au gouverneur de la région Tambacounda, Guedj Diouf, plus de mille tonnes de riz et 5 mille litres d'huiles et d'autres denrées alimentaires destinés aux populations impactées par la crue du fleuve Sénégal dans le département de Bakel.

"Ce que nous avons vu à Bakel, nous a poussé à agir avec diligence et le gouvernement a réuni le maximum pour assister les sinistrés.Pour le ministère des Solidarités, nous avons pensé aux vivres, nous avons réuni plus de mille tonnes de riz, 5 mille litres d'huile, du sucre également et d'autres denrées", a-t-elle déclaré.

Maimouna Dièye procédait à Tambacounda à la remise symbolique de ce soutien au gouverneur de la région Guedj Diouf.

"Nous venons de recevoir encore d'une bonne volonté 8OO kits de vivres composés d'huile et du sucre pour dire qu'il y a des bonnes volontés qui sont venues spontanément vers nous pour aider les sinistrés", a-t-elle magnifié.

La ministre de Famille et des Solidarités a lancé un appel aux bonnes volontés notamment aux ressortissants des localités touchées à se joindre à cet élan de solidarité pour aider les populations impactées.