Madagascar: Toliara - Un réseau de distribution d'eau de 57 kilomètres construit par China Railway 18th Bureau

Le secteur privé s'y met aussi pour résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement en eau. C'est le cas, notamment pour China Railway 18th Bureau.

Ce groupe chinois est en effet très actif dans la ville de Toliara en matière de distribution d'eau. Plus particulièrement dans un projet d'adduction d'eau potable dans la capitale de la région Atsimo Andrefana.

Inspection finale

Le projet vient récemment de passer avec succès l'inspection finale initiée par les autorités locales de travaux publics compétentes. Ayant débuté en 2021, ce projet consiste notamment en l'installation d'un réseau de canalisations d'eau d'une longueur de 57 kilomètres aussi bien dans la ville que dans les campagnes périphériques de Toliara.

Avec des impacts largement positifs puisque 480 foyers ont dorénavant un accès direct à domicile en eau potable propre et sûr. Par ailleurs, 200 stations de distribution d'eau communautaires ont été installées dans plusieurs fokontany urbains et ruraux. Même les petites îles aux alentours de Toliara ont été dotées d'eau courante grâce à des infrastructures de dessalement d'eau de mer installées par le groupe chinois qui fait ainsi preuve de compétences, non seulement dans le domaine des infrastructures routières, mais également en matière d'adduction d'eau.

%

Expertise

En effet, durant la mise en oeuvre du projet, China Railway 18th Bureau a pleinement tiré parti de son expertise et de ses compétences techniques dans le domaine de la construction d'infrastructures. « L'équipe du projet a organisé les travaux avec soin, planifié de manière scientifique et surmonté de nombreux défis », explique un responsable du projet. « Nous avons réussi à installer un réseau de canalisations d'eau couvrant toute la ville, semblable à une toile d'araignée, et à étendre les points de distribution d'eau du centre-ville vers 63 villages ».

Avec l'achèvement du projet, les résidents peuvent désormais profiter facilement d'une eau courante sûre et hygiénique, améliorant ainsi considérablement leur qualité de vie. «À Madagascar, nous avons construit de nombreuses routes et ponts, mais le projet d'approvisionnement en eau de Toliara a une signification encore plus importante pour nous. Il concerne directement la capacité des habitants à boire de l'eau propre et saine, un bénéfice concret que nous apportons à la population locale », a-t-il conclu.