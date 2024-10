Madagascar: Hippisme - 4e réunion - Les courses légendaires d'autrefois, empreintes de nostalgie

« Chacun admire le passé, regrette le présent et tremble pour l'avenir ». Cet adage trouve-t-il sa raison d'être pour la quatrième réunion de la saison de courses 2024 à l'hippodrome de Bevalala, demain ? Cette journée, dédiée aux chevaux cracks dans toute l'histoire des courses à Madagascar, prévoit cinq courses en lice.

Donner une définition des chevaux cracks reste un casse-tête car chaque turfiste, propriétaire, jockey ont leurs cracks à eux. Cette fois-ci l'Autorité hippique choisit les gagnants de la plus grande course de tous les temps, le Grand Prix Sweepstake, pour rendre hommage à ce temps révolu. La première course sera dédiée à Herifaniry, lauréate de la version 1971, montée par Ramboazafy, appartenant à Rabenoa, un grand éleveur d'Ambohibary.

Six chevaux de la catégorie V et IV prendront le départ à 14h. La grande Vénus de phone fera sa rentrée après une saison d'absence. Mais Osarus reste le favori de l'épreuve à moins que Arikenaso crée la surprise. L'étalon kamar'All Star a laissé son empreinte car 5 parmi les 7 concurrents sont ses progénitures.

Le prix Gelinotte, dédié à la gagnante du Sweepstake année 1970 et mère du grand gris Oasis Faniry, à son tour lauréat de l'année 1979, fera concourir 7 partants de la catégorie IV et III. Sabak, le précédent vainqueur lors de la précédente réunion va-t-il récidiver? La distance de 1900 mètres réserve encore des surprises car la génération des jockeys d'aujourd'hui ne sait pas patienter, préfère prendre la poudre d'escampette et ne sait pas ménager ses montures, ce qui fait regretter les adeptes des courses d'attente.

La course réservée aux jeunes poulains et pouliches de deux ans et demi fait honneur à Goyachka, lauréat en 1969. Cet étalon appartenant à un certain Clavel et acheté par le Haras National, tient le record en taux de fertilité car hormis les pur-sang importés de l'Afrique du sud, le courant de sang Goyachka reste omniprésent dans les chevaux de courses à Madagascar. Cette troisième course, dont le partant est très hétéroclite, a comme favori indiscutable Bartabas, mais la lutte pour la deuxième place sera féroce entre Boy Star et Bagherra Bin Kalifa.

Les chevaux de la catégorie II, portant le numéro 5 vont courir en honneur d'un cheval appartenant au couple Alliote, Exbury gagnant du Grand Prix de Sweepstake année 1967. La fougueuse Zarra tient sa revanche et sera la favorite face à Zenab Etoile. Le clou de la journée sera une longue distance de 2100 mètres pour les chevaux de la catégorie II et I.

Cette course est dédiée au meilleur cheval de tous les temps, Baovola, la jument du regretté docteur Marius Randranto. Azteca del Sol fera une surprise face à America de Steler et Nabab. Cette journée des cracks marque plus que jamais que le passé demeure encore dans le présent des acteurs de la filière chevaline à Madagascar et les jeunes de plus de 50 ans se souviennent encore de Baovola, Herifaniry ainsi que d'autres cracks. Il reste encore du pain sur la planche pour la génération d'aujourd'hui.