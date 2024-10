Madagascar: Pêche artisanale durable - Lancement du Plan d'action national par le MPEB et la FAO

Le Plan d'action national pour la petite pêche (PAN-PP) a été lancé le 17 octobre dernier. Il s'agit d'une initiative menée par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB), en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Ce plan stratégique vise à assurer une gestion durable et équitable de la pêche artisanale, un secteur crucial pour la sécurité alimentaire et le développement économique du pays. La pêche artisanale, essentielle pour de nombreuses communautés côtières, joue un rôle central dans la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire à Madagascar.

Conscient des défis actuels, le PAN-PP met l'accent sur une gouvernance inclusive, une exploitation durable des ressources marines, et l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs. Selon ses promoteurs, le Plan a été élaboré de manière participative, et s'appuie sur les directives volontaires de la FAO et les principes du Code de conduite pour une pêche responsable.

Besoin de ressources

Ce plan, validé au niveau national en 2023, vise également à renforcer la résilience des systèmes alimentaires face aux chocs climatiques, grâce à un financement du SIDA. Il met un accent particulier sur l'égalité des genres et la préservation de la biodiversité. La task-force nationale sur la petite pêche (TFN-PP) a évalué les besoins budgétaires pour sa mise en oeuvre, et le MPEB lance un appel aux partenaires financiers pour mobiliser les ressources nécessaires.

Le lancement de ce plan marque une avancée significative dans la gestion durable des ressources marines à Madagascar. Il s'inscrit dans une démarche plus large pour consolider l'économie bleue, tout en assurant la protection de l'environnement marin et l'amélioration des moyens de subsistance des communautés côtières.