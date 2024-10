Madagascar: COI - 5 milliards Ar. pour la sécurité sanitaire

Un souffle d'espoir a traversé les murs du LA2M ce vendredi à Antananarivo, lors de la cérémonie de célébration des réalisations sous le réseau SEGA - One Health.

Sous la direction d'Edgard Razafindravahy, la Commission de l'Océan Indien (COI) renforce son engagement pour la sécurité sanitaire des populations dans la région. Le réseau a marqué une avancée significative en allouant plus d'un million d'euros - soit 5 milliards d'ariary - à Madagascar, sous forme d'équipements vitaux pour renforcer le système de santé du pays.

Étaient présents à cette occasion le ministre de la Santé malgache, l'ambassadeur de France, le directeur Madagascar de l'Agence française de développement (AFD), et un représentant de l'ambassade de l'Union européenne. Ce rassemblement témoigne de la solidarité internationale qui, au-delà des frontières, place la santé des populations au coeur des priorités.

Une nouvelle génération d'épidémiologistes pour faire face aux crises

Le montant alloué par la COI, avec le soutien de l'AFD et de l'Union européenne, permettra de doter Madagascar d'un arsenal moderne d'équipements, allant des motos pour les agents de santé en zone rurale aux matériels de laboratoire de pointe, en passant par des incinérateurs de déchets médicaux et des postes de sécurité biologique. Ces outils ne sont pas de simples acquisitions, mais de véritables piliers pour une riposte plus rapide et plus efficace face aux épidémies.

Ces nouvelles dotations sont déjà en usage, notamment au LA2M et dans des laboratoires décentralisés à travers le pays, étendant ainsi l'accès aux diagnostics et interventions vitales. Cependant, la COI ne s'arrête pas là. Consciente que la pérennité de ces matériels passe par leur entretien, une formation régionale a été organisée cette semaine pour enseigner aux techniciens malgaches la maintenance de ces équipements essentiels, garantissant ainsi leur durabilité.

Cette cérémonie était aussi l'occasion de saluer les efforts des 30 nouveaux épidémiologistes de terrain malgaches, fraîchement certifiés après 13 semaines de formation intensive dispensée. Désormais, Madagascar peut compter sur 119 épidémiologistes certifiés, qui formeront la première ligne de défense contre les épidémies. Cette réussite s'étend également à l'échelle régionale, avec la certification imminente d'une deuxième cohorte d'épidémiologistes aux Seychelles, renforçant ainsi la capacité collective de la région à faire face aux crises sanitaires.

La COI, moteur de la coopération régionale pour la santé

Depuis 15 ans, la COI, à travers son réseau SEGA - One Health, oeuvre inlassablement pour renforcer les systèmes de santé dans la région de l'océan Indien. Cette vision régionale, soutenue par les partenaires, se concrétise par des actions tangibles et structurantes. En plus des formations en épidémiologie de terrain, ce sont plus de 1 000 agents de santé malgaches qui ont été formés ces deux dernières années sur des sujets variés, de la santé animale à la surveillance communautaire, touchant ainsi les zones les plus éloignées du pays, comme le district de Nosy Varika.

Edgard Razafindravahy a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires pour leur appui constant, mais aussi envers les autorités malgaches pour leur collaboration.

Un futur plus sûr pour Madagascar et la région

Les 5 milliards d'ariary investis par la COI, à travers le réseau SEGA et ses partenaires dans le renforcement des capacités sanitaires de Madagascar ne représentent pas seulement des chiffres. Ils symbolisent un avenir plus sûr pour la population, une réponse mieux armée contre les crises, et surtout, une vision d'une santé publique résiliente portée par une coopération régionale solide. Alors que les défis sanitaires continuent de croître, Madagascar peut désormais compter sur un réseau renforcé et des professionnels formés, prêts à répondre aux crises.