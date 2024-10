Madagascar: Grand Raid - La Réunion - Mamie termine 6e, contre-performance de l'équipe du Crown Antsirabe

La 32e édition du Grand Raid a démarré dans la soirée du jeudi 17 octobre à La Réunion. Mamie a terminé sa course hier matin, décrochant une belle 6e place aux Mascareignes, tandis que l'équipe du Crown a trébuché sur le Zembrocal.

Mamie Andrianirina a livré une belle performance au Grand Raid de La Réunion. Le numéro un du trail malgache a parcouru les 70 km de la course des Mascareignes, avec un dénivelé de 3 856 m, en 8h49mn33sec. Toujours en troisième position, il a rencontré des difficultés physiques dues à la chaleur intense sur les 15 derniers kilomètres.

Malgré cela, il a bien représenté le pays en terminant premier dans sa catégorie M1. Le vainqueur, Alexandre Dépêche, a réalisé un chrono de 8h28mn06sec, soit 20 minutes de moins que Mamie, battant ainsi le record de l'année précédente. Pour l'équipe malgache, représentée par les quatre coureurs du Crown athlétique (Fulgence, Alvine, Nelson et Haja Nirina), la journée a mal commencé.

Fulgence a été le premier en lice pour la première étape des 150 km du Zembrocal. Cependant, selon Yann Mayette, après le Pas des Sables, Fulgence a commencé à ressentir des crampes, perdant sa lucidité et s'égarant hors du sentier. Il s'est retrouvé à Mare à Boue, ce qui l'a mis hors course. Pourtant, Fulgence était toujours deuxième jusqu'à cet incident.

Le président du Crown Athletics Antsirabe, dans sa déclaration, n'a pas pu cacher sa tristesse. « Le scénario catastrophe s'est malheureusement réalisé, malgré toutes les précautions prises. Nous ne cherchons ni coupable ni excuse, c'est un aléa de course. Cependant, avec tous les sacrifices et investissements consentis pour cette épreuve, la déception est profonde. Imaginez la frustration des trois coureurs qui n'ont pas pu prendre le départ et la culpabilité que Fulgence ressent. C'est une partie de l'expérience en trail. Nous sommes conscients du soutien et des encouragements que vous nous avez témoignés, et nous vous en remercions. Mais pardonnez-nous, ce n'était pas notre jour. ».

L'arrivée des autres coureurs malgaches dans la Diagonale des Fous de 175 km et 12 107 m D+ est attendue demain. Fredy et Dina, champions de l'UTOP, ont quant à eux, pris le départ du Trail de Bourbon de 101 km et 5 835 m D+, hier soir.