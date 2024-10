Madagascar: Secteur de l'élevage - Le plan directeur en cours de l'élaboration

Plus d'une vingtaine de techniciens au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ont suivi la 3e session de formation sur l'évaluation de la performance technique, socio-économique et environnementale des systèmes d'élevage à Madagascar.

Regroupés au sein d'un comité technique, leur formation s'avère indispensable dans le cadre de l'élaboration du plan directeur pour le secteur de l'élevage dans le pays, qui est déjà en cours, selon la démarche proposée par l'Institut international de l'élevage.

L'objectif de cette session de formation vise à renforcer la capacité technique et l'implication des membres de ce comité technique dans le processus d'élaboration de ce plan directeur. Ce qui leur permettra également de mieux cerner les problématiques de l'élevage et de tester différents scénarii afin de développer des actions pertinentes pour atteindre une vision 2040 du secteur en commençant par la mise en place d'un plan quinquennal, a-t-on appris.

Tester les scénarii

Il est à rappeler que ce plan directeur pour le secteur de l'élevage de Madagascar sera élaboré par toutes les parties prenantes avec l'appui de l'Institut International de l'élevage (ILRI), du CIRAD (Organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes) et de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture). Cette initiative du gouvernement malgache bénéficie en même temps d'un soutien financier de la Banque mondiale.

%

Le but est d'établir une vision du secteur de l'élevage dans un horizon de 15 ans et de tester différents scénarii qui permettront d'atteindre cette vision. Les impacts de chaque scénario au niveau financier, social, économique et environnemental seront ainsi évalués afin d'éclairer les décisions dans le secteur. Cette vision repose notamment sur la durabilité, la rentabilité et la résilience du secteur afin de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la croissance économique tout en stimulant la cohésion sociale, a-t-on évoqué.

Situation de référence

Toujours dans le cadre de cette session de formation dispensée aux membres du comité technique, des experts de l'ILRI ont effectué un partage de connaissances et d'expériences en matière d'évaluation des performances technique, socio-économique et environnementale du secteur. Les collectes de données et d'informations dans ces domaines ont également été abordées lors de cette session de formation.

Par ailleurs, des experts du CIRAD interviennent dans le processus d'élaboration du plan directeur, en mettant à la disposition des techniciens malgaches des outils permettant d'identifier une situation de référence du secteur et en les accompagnant dans la construction d'une vision à partir d'une analyse prospective. La construction d'une cartographie de l'élevage à Madagascar n'est pas en reste afin de visualiser l'état des lieux du secteur.