Tunisie: Maddouri au bâtiment subsidiaire de la Présidence du Gouvernement - L'égalité des chances dans l'octroi des marchés publics

Le Chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, a effectué hier, vendredi 18 octobre, une visite inopinée au bâtiment subsidiaire de la Présidence du gouvernement à Bab Al-Assal, qui abrite l'Instance générale de contrôle des dépenses publiques, l'Instance des contrôleurs de l'Etat et l'Instance supérieure des demandes publiques, où il s'est informé sur le déroulement du travail au sein des différents départements. La visite a été l'occasion d'écouter les préoccupations et les aspirations des cadres et du personnel évoluant dans ces institutions.

Conformément aux consignes du Président de la République, le Chef du gouvernement a souligné lors de la visite l'importance du rôle de ces structures pour assurer la qualité et l'efficacité des dépenses publiques et leur rationalisation. Il a également insisté sur l'application des principes de bonne gouvernance, de transparence, d'intégrité et de qualité pour garantir l'égalité des chances dans l'octroi des marchés publics.

M. Kamel Maddouri a souligné la nécessité d'engager les réformes nécessaires au niveau de l'octroi des marchés publics qui sont un véritable tremplin stratégique ainsi qu'un réel moteur de développement social et économique. Il s'agit aussi de moderniser les méthodes de gestion au sein des différentes structures publiques, appelées à être une force de proposition pour développer davantage l'efficacité des différentes institutions publiques, tout en prenant en compte les intérêts du citoyen.