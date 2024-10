Tunisie: Tourisme saharien - Catalogue de « FRAM » pour 2025 - Tozeur et ses oasis attirent toujours les voyagistes

Alors que le sud tunisien reprend sa place parmi les principales destinations touristiques, le tour-opérateur français Fram, l'un des leaders mondiaux de l'industrie du voyage, y organise sa convention annuelle. Cette initiative vise à dynamiser le tourisme saharien et oasien et à promouvoir des destinations comme Tozeur.

Le sud tunisien se réaffirme sur le marché du tourisme saharien et oasien. On observe un regain d'intérêt des voyagistes pour cette région, qui attire de plus en plus de voyageurs avides de découvrir ses vastes et sublimes paysages. Le sud tunisien figure déjà parmi les dix principales destinations à visiter en 2024.

C'est dans ce contexte que le tour-opérateur Fram, l'un des leaders mondiaux du secteur touristique et acteur majeur du marché français, a choisi la Tunisie pour organiser, du 16 au 18 octobre 2024, sa convention commerciale baptisée « Karavel Champion League ».

Lors de cet événement, les meilleurs éléments de la force commerciale de Fram, accompagnés du président du groupe, Cyrille Fradin, et du directeur général, Folco Aloisi, ont l'opportunité d'explorer le potentiel touristique de la Tunisie.

L'escapade à l'hôtel Ksar Rouge, incluse dans le programme de soutien à la destination Tunisie, symbolise la volonté du tour-opérateur de dynamiser la région de Tozeur. L'objectif est de mettre en lumière le potentiel économique du Sahara tunisien.

%

Il ne faut pas oublier que le Sahara commence au sud de la Tunisie, aux portes de Tozeur et de sa majestueuse palmeraie, l'une des plus grandes oasis du Maghreb. Cette région offre des paysages aussi arides que grandioses, tels que le fascinant chott El-Djérid, une vaste plaine saline de 100 km2, ainsi que les ksours et maisons troglodytes.

En 2025, Tozeur et l'hôtel Ksar Rouge feront leur entrée dans le catalogue des destinations Fram/Karavel. Ce nouvel ajout sera un atout pour promouvoir le Sahara tunisien en tant que destination touristique « unique ». Cela représente également une opportunité pour les autorités tunisiennes de renforcer l'accès à cette région, d'améliorer les services dans les postes frontaliers du sud et de développer l'infrastructure de transport touristique.

L'adaptation de la carte des circuits touristiques, ainsi que la création de nouveaux itinéraires mettant en valeur la richesse du sud tunisien seront également à l'ordre du jour.