Tunisie: CA - Prendre son envol

S'il a le bénéfice du coeur sur les gradins de Radès, le CA devra forcément s'y employer avec fortes convictions devant ses inconditionnels, s'il veut faire plier le CSS.

David Bettoni s'apprête aujourd'hui à disputer son premier Classico en tant qu'entraîneur du CA, un rendez-vous important pour un coach qui sait pertinemment que le bond qualitatif attendu par les fans passe nécessairement par la case Classico, derby et tout autre grand format de la saison. Bien entendu aussi, pour le CA tout comme pour le CSS, deux écuries habituées à ne pas juste faire de la figuration, ce genre d'explication vaut son pesant d'or.

Oui, c'est ainsi, la magie du football fait que de nombreux paramètres ne se maîtrisent pas. Et le CA, s'il a le bénéfice du coeur sur les gradins de Radès cet après-midi, devra forcément s'y employer avec fortes convictions devant ses inconditionnels, s'il veut faire plier un CSS qui se déplacera avec l'envie et la détermination d'en découdre avec le leader. En tout cas, le CA n'est pas à l'abri d'un brin de suffisance, un passage à vide ponctuel qui laisserait des traces...Là, le cas échéant, il faudra retenir les leçons des matchs contre l'USBG et l'ESZ et s'attacher donc à serrer le jeu plus qu'il n'en faut.

Au collectif de s'exprimer clairement !

En ce début de saison où le CA caracole et progresse dans le jeu, les Clubistes semblent avoir les arguments pour venir à bout des Sfaxiens.

Et avec un effectif assez nanti en joueurs de valeur, dans un match très attendu, ce sera au collectif de s'exprimer clairement pour faire chuter le CSS. Tenir aussi le cuir pour faire courir l'adversaire et surtout être efficace à la moindre occasion. Bref, quand on joue un adversaire de cette envergure, il faut pratiquement faire le match parfait pour gagner.

Ainsi, volet acteurs pressentis d'entrée, Bettoni alignerait Tene Didof et Zaâlouni sur les flancs, Ben Abda-Ali Youssef dans l'axe, un milieu formé de Semakula, Sghaïer, Zemzemi et Ait Malek dans un poste plutôt hybride, alors que, plus haut, Srarfi, Laâbidi et Eduwo de disputeraient deux places. quoique Khadhraoui, Khelil et Kinzumbe sont aussi dans les starting-blocks. En cours de jeu enfin, le banc est assez fourni, surtout volet médians, avec Kelaleche et Shawkane, mais, en fin de compte, tout dépendra en premier du plan de jeu prôné par Bettoni, un 4-4-2 ou un 4-3-3.