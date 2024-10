Tunisie: Ligue 1 - Championnat national - Matches avancés de la 5e journée - CA-CSS - ça joue gros !

Un classico qui va situer le niveau des deux équipes. L'USM et le CAB ne seront pas épargnés.

On reprend le train du championnat après une parenthèse dédiée à la sélection. Ce sera aujourd'hui un premier lot de trois matchs où le classico CA-CSS s'impose comme l'attraction de ce programme de matches avancés. C'est un match qui compte beaucoup pour les deux équipes bien qu'on soit encore au début de la compétition.

Au bout de 5 journées jouées sur 30, rien ne va être joué pour le titre, mais certains clubs peuvent avoir une avance et, en cas d'un bon départ, se mettre à l'aise au gré des victoires. C'est le cas du CA qui a gagné ses quatre premiers matches et qui entend rester sur une dynamique positive. Pour Bettoni et ses joueurs, l'essentiel, en ce début de saison, est de maximiser la confiance et de progresser. La passe de 5? Ce sera la meilleure des nouvelles pour des Clubistes qui seront au complet avec le retour des blessés et des internationaux.

Ce sera une revanche à prendre après la défaite concédée à Radès devant le même adversaire il y a quelques mois au play-off. Pour le CSS, la prestation en ce début de saison n'est pas très rayonnante. Elle n'est pas, en tout cas, conforme aux ambitions du club à l'intersaison avec les recrutements opérés et les moyens mis à disposition. Alexandre Santos, entraîneur de l'équipe, tâtonne encore et ne semble pas trouver la bonne formule. Les équipiers de Ben Ali, avec 7 points au compteur, savent bien qu'un succès aujourd'hui à Radès les mettra sur la bonne voie. Ce serait, pour ce CSS encore mou et hésitant, le vrai départ. Les matches CA-CSS étaient souvent des affiches et des moments de pure passion.

%

La qualité des joueurs de part et d'autre promet des situations offensives et probablement des buts. Le CA se présente avec la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat (8 buts marqués et aucun but encaissé). Le CSS est avisé.

L'USM : déplacement périlleux

La journée nous offre aussi un match intéressant au Zouiten entre les JSOmrane et l'USMonastir. Un match-piège pour une USM qui occupe la 5e place (8 points) face à la JSO qui pointe à la 8e place à deux points de son adversaire du jour. Les protégés de Lotfi Kadri n'ont pas démérité en ce début de saison. C'est une équipe qui n'a pas de complexes et qui joue avec cran comme si elle a des années en Ligue 1.

Omri et ses équipiers, soutenus par un public fidèle et féru, veulent confirmer leur victoire devant le CSS et prouver que ce n'était pas une surprise. En face, l'USM de Sahli reste aussi compacte et déterminée. Les va-et-vient dans l'effectif ne semblent pas affecter l'USM qui compte sur un noyau dur de bons joueurs comme Soltani, Zigue, Orkuma, Mastouri et Belhadj Ali.

Le dernier match opposera à Bizerte le CAB à l'ESMétlaoui. Pour les Cabistes, instables lors des 4 premières journées, c'est un match pour se relancer. Sami Gafsi entend gagner pour atténuer la colère du public cabiste qui veut revoir son équipe remporter son premier match. En face, l'ESM viendra avec beaucoup de confiance après le nul arraché in extremis devant l'EST lors de la 4e journée. Les Miniers savent que le moindre point compte pour le maintien.

Le programme

Zouiten (15h00) : JSOmrane-USM

Radès (14h30) : CA-CSS

Bizerte (15h00) : CAB-ESM