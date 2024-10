Tunisie: Sur la plage du Kram, «Flouka Fi Smé» - Un voyage flottant au coeur des récits de vie

Dans une démarche participative et grâce à l'implication directe des habitants du Kram, de La Goulette, et d'autres quartiers voisins, un groupe de jeunes a pris part à une immersion dans l'histoire locale en quête de récits qui tissent le lien intime entre les communautés et la mer.

Aujourd'hui samedi, un événement unique marquera le paysage culturel avec la présentation de «Flouka Fi Smé», un spectacle mêlant théâtre, rap, cirque et récits vivants, qui se tiendra sur la plage de Kheireddine-Kram. Ce projet artistique original est le fruit de six années de travail, porté par le collectif El Warcha, un espace de création et d'engagement communautaire fondé en 2016.

A l'origine de ce spectacle, un bateau. Symbole de lien entre le quartier et la mer, ce dernier a vu le jour grâce à Bassem, voisin et initiateur du projet, lorsqu'il vivait encore à El Hafsia. Depuis son déménagement au Kram, le bateau a progressivement trouvé sa place dans le vaste décor de la mer, un cadre qui est devenu l'écrin naturel de l'oeuvre.

Ce qui rend «Flouka Fi Smé» particulièrement touchant, c'est la démarche participative et l'implication directe des habitants du Kram, de La Goulette, et d'autres quartiers voisins. En collaboration avec l'anthropologue Valentina Zagaria, un groupe de jeunes a pris part à une immersion dans l'histoire locale. Ils ont recueilli des témoignages de pêcheurs, charpentiers et habitants de la région, en quête de récits qui tissent le lien intime entre les communautés et la mer.

Ces histoires, restituées par le théâtre verbatim, une approche documentaire qui restitue les paroles des témoins sans modification, forment le coeur du spectacle. "Nous avons voulu préserver l'authenticité de ces voix, car elles portent en elles l'âme du quartier et de ses traditions," explique Valentina Zagaria. Le théâtre verbatim permet ainsi de mettre en lumière les récits intimes des habitants, qui deviennent des acteurs à part entière de cette création artistique.

Au-delà des témoignages, «Flouka Fi Smé» se distingue par son approche artistique multidisciplinaire. Des circassiens tels que Mohamed Athmouni, Yosri Souissi, et Emine Troudi ont intégré leur art à cette création. La musique, quant à elle, s'invite à travers des beats hip-hop créés par Debo Studio, tandis que les chants sont portés par des choeurs dirigés par Ilyes Blaigui et Amerine Waldmann, qui ajoutent une dimension sonore à ce voyage immersif.

Le tout est sublimé par une scénographie visuelle signée par l'artiste Yassine Agrebi, qui fait dialoguer les éléments traditionnels et contemporains à travers des projections et des installations en constante évolution, où le bateau devient à la fois objet et métaphore du passage, de la mémoire et de l'avenir.

Au-delà de la dimension artistique, *Flouka Fi Smé* est aussi une réflexion sur la place de la mémoire collective dans un monde en constante évolution. Ce projet, qui mêle tradition et modernité, cherche à offrir un espace où les habitants peuvent partager leurs histoires tout en contribuant à la création d'une oeuvre qui leur ressemble.