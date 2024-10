Afrique: Basket - Road to BAL - Deuxième victoire de la GNBC

Les gendarmes signent leur deuxième victoire aux éliminatoires de la division Est du road to Basket Africa League (BAL).

Les champions de Madagascar continuent leur belle lancée en Tanzanie. Les protégés de Lova Raharidera ont remporté leur seconde victoire aux éliminatoires dela division Est des éliminatoires du Road to Basket Africa League en Tanzanie. Les Mory et consorts se sont imposés par 98 à 72 contre les Seychellois du Beau Vallon Heat Basket club. Une victoire rendue possible grâce à un collectif bien huilé et une bonne gestion de la fin de la rencontre. Les gendarmes ont mal entamé la rencontre. Ils ont été menés 13 à 22 par les Seychellois. Dominés, les Malgaches ne se sont pas laissés faire au second quart-temps en marquant 20 points et reviennent au score par 33-33 partout à la pause.

Requinquée par cette remontada, la machine de la Gendarmerie Nationale Basket Club (GNBC) est bien relancée à l'entame du troisième quart-temps. Ils reprennent les commandes de la rencontre par 66 à 56. Elly Randriamampionona a, une fois de plus, montré que l'équipe peut compter sur lui. Il a été MVP de la rencontre en marquant 33 points. Au money-time, tout semble fonctionner pour le représentant malgache. Danz Kely et consorts ont inscrit 31 points contre 16 pour les Seychellois. Ce jour, GNBC affronte Nairobi City Thunder et bouclera le tournoi qualificatif contre Urunani.