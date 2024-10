Soudan: Yasser Al-Atta - J'ai prévenu très tôt de l'inévitabilité d'une guerre avec les milices

Le général(EMM) Yasser Al-Atta, assistant du commandant en chef des forces armées a révélé qu'il avait prévenu, prédit et laissé entendre depuis 2017 sur l'inévitabilité d'une guerre entre les forces armées et la milice -Forces du Soutien Rapide (FSR), lorsqu'il était directeur des opérations militaires. , indiquant qu'il a continué à envoyer ces avertissements jusqu'à huit jours avant la guerre dans une invitation au Ramadan à laquelle participaient la plupart des dirigeants éminents des Forces de Liberté et de Changement.

Al-Atta a indiqué dans une interview télévisée jeudi soir que la guerre a en fait commencé il y a plusieurs années, que la milice FSR s'était soigneusement préparée et que des polarisations sociales et politiques avaient eu lieu, indiquant que l'objectif stratégique de la milice et de ses partisans des pays de la région devait prendre le pouvoir, indiquant que cette décision a été prise après les mesures de correction du 25 octobre 2021.

Al-Atta a évoqué la situation générale sur le terrain, notant que la situation tactique progresse bien, et que la situation stratégique évolue également d'une excellente manière, notant que les plans du commandement suprême comprennent un plan stratégique global qui comprend un nombre de plans tactiques qui servent le plan stratégique complet.

Il a déclaré que les opérations se déroulent bien dans toutes les zones de combat et selon le plan établi par le commandement général.\OSM