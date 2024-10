Afrique: Jaruph Juma - 'La Tanzanie est prête à marquer l'histoire à la CAN de Beach Soccer 2024'

interview

À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer de la CAF Égypte 2024, les équipes de tout le continent affinent leurs préparatifs pour ce tournoi très attendu.

L'équipe nationale de beach soccer de Tanzanie, dirigée par l'entraîneur Jaruph Juma, s'apprête à faire sa troisième apparition dans cette compétition continentale, avec l'objectif de se démarquer dans le groupe A aux côtés de l'Égypte, du Maroc et du Ghana.

Le tournoi, qui débutera le 19 octobre, servira également de passerelle vers la Coupe du Monde de Beach Soccer FIFA 2025 aux Seychelles, avec une place réservée aux vainqueurs et aux finalistes pour l'événement mondial.

Dans une interview exclusive accordée à CAFOnline.com, l'entraîneur Juma partage ses réflexions sur les préparatifs de la Tanzanie, les défis rencontrés et ses aspirations pour l'équipe. Il revient sur le parcours jusqu'au tournoi, la force de leur groupe et l'importance du soutien des fans tanzaniens. Avec un mélange de nouveaux joueurs et de joueurs expérimentés, la Tanzanie est prête à faire preuve de résilience et d'ambition sur les sables d'Hurghada.

Comment s'est déroulée la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2024 ?

Le chemin vers ce tournoi a été assez facile, car notre adversaire, l'Ouganda, s'est retiré. Nous avons donc avancé directement, ce qui a rendu le parcours plus simple pour nous.

Quelles sont vos attentes pour le premier match de la Tanzanie contre le Maroc ?

Ce sera un match passionnant, car le Maroc est une équipe très expérimentée et bien équipée. Mais nous avons déjà participé à ce tournoi, et nous sommes prêts à leur livrer un bon combat. Ce sera l'un des meilleurs matchs du tournoi.

Comment évaluez-vous la force du groupe A, qui inclut l'Égypte, le Maroc et le Ghana ?

Le groupe A est définitivement un groupe solide, chaque équipe présente ses propres défis. L'Égypte est le pays hôte, le Maroc a de l'expérience, et le Ghana est une équipe que nous n'avons jamais affrontée. Chaque match nécessitera une approche différente, et nous sommes prêts à nous adapter.

Quel a été l'accent principal de vos préparations pour le tournoi ?

Nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de nos tactiques de beach soccer et des compétences individuelles. En plus de viser la victoire, nous voulons contribuer au développement du beach soccer en Afrique, et ce tournoi est une grande opportunité pour nous.

Quels sont vos principaux objectifs pour ce tournoi ?

Notre objectif principal est de nous qualifier pour la Coupe du Monde de Beach Soccer l'année prochaine. Ce serait un exploit historique pour la Tanzanie, et nous sommes déterminés à y parvenir.

Avez-vous rencontré des défis durant vos préparations, et comment les avez-vous surmontés ?

L'un des principaux défis a été d'intégrer de nombreux nouveaux joueurs dans l'équipe. Nous avons travaillé dur pour les mélanger avec des joueurs expérimentés, en leur donnant de l'espoir et du soutien. Je crois qu'ils sont prêts à bien jouer.

Quelle confiance avez-vous en la capacité de votre équipe à concourir à ce niveau ?

Je suis très confiant dans mon équipe. Nous avons un mélange de nouveaux et de joueurs chevronnés, et chacun est impatient de montrer ses talents. Ils sont tous importants, et je fais confiance à leur engagement.

Comment percevez-vous le développement global du beach soccer en Afrique ?

Le beach soccer progresse, mais il reste des défis, comme obtenir plus de reconnaissance et de meilleures plateformes. Nous travaillons tous dur pour faire avancer ce sport, et des tournois comme celui-ci aident beaucoup.

Quel message avez-vous pour les fans tanzaniens avant le tournoi ?

Je tiens à remercier tous les fans tanzaniens pour leur soutien. Continuez à nous encourager ; votre soutien est tout pour l'équipe. Nous ferons de notre mieux pour vous rendre fiers.

Comment comptez-vous gérer les conditions en Égypte, notamment le sable et la météo ?

Nous nous sommes préparés dans des conditions similaires, et nous nous adaptons bien. Le sable en Égypte est légèrement différent, mais il nous permet de courir plus vite, ce qui est un avantage que nous comptons utiliser.