Seychelles: L'UE confirme une subvention supplémentaire de 77 millions d'euros pour l'extension du port de Victoria au pays

Le dialogue de partenariat entre l'UE et les Seychelles s'est conclu par un engagement ferme à poursuivre la collaboration dans des domaines cruciaux pour l'archipel, tels que la lutte contre la crise climatique et la perte de biodiversité, selon une déclaration commune des deux parties.

L'Union européenne a également confirmé l'octroi d'une subvention supplémentaire de 77 millions d'euros pour l'extension et la modernisation du port de Victoria. Ce projet est soutenu dans le cadre de l'approche "Team Europe".

Le premier dialogue de partenariat prévu par l'accord de Samoa entre l'UE et les Seychelles a eu lieu jeudi à Victoria, aux Seychelles. Il était coprésidé par Sylvestre Radegonde, ministre des Affaires étrangères et du Tourisme des Seychelles, et Oskar Benedikt, ambassadeur de l'Union européenne aux Seychelles.

Cet événement marquait le premier dialogue de partenariat organisé dans le cadre du nouvel accord de Samoa entre l'UE et les Seychelles. La réunion s'est tenue à l'hôtel Eden Bleu, avec la participation de représentants de neuf États membres de l'UE, de la Banque européenne d'investissement, de huit ministres seychellois et d'agences locales.

Selon M. Radegonde, ce dialogue est destiné à orienter le partenariat entre l'UE et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) pour les vingt prochaines années.

Photo : Le ministre Radegonde a coprésidé l'événement. (Foreign Affairs Department) Photo License: CC-BY

Il a ajouté que ce cadre est essentiel pour bâtir un avenir durable, pacifique et inclusif.

« Les Seychelles considèrent l'Union européenne comme un partenaire clé dans la promotion des initiatives de développement durable, de stabilité régionale et d'économie bleue au sein de la Commission de l'océan Indien. Grâce à une coopération renforcée en matière de sécurité maritime, de résilience climatique et de pêche durable, nous visons à renforcer la prospérité régionale tout en protégeant nos ressources marines », a déclaré M. Radegonde.

De son côté, M. Benedikt a souligné que dans un monde en perpétuelle évolution, une coopération mutuellement bénéfique est non seulement souhaitable, mais nécessaire.

« Nous devons travailler ensemble, unir nos efforts et faire de la solidarité une priorité. Alors que nous nous efforçons de garantir l'avenir des générations futures, oeuvrons ensemble pour leur offrir une planète saine, plus juste et plus sûre, où chacun peut vivre en paix, à l'abri de toute forme de violence. Nous continuerons à défendre le multilatéralisme et un ordre fondé sur des règles, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international », a-t-il ajouté.

M. Benedikt a également indiqué que l'UE maintient un partenariat constructif et continu avec les Seychelles dans les domaines du développement économique, de la sécurité, du changement climatique, de l'environnement, ainsi que de la gouvernance et des droits de l'homme.

La sécurité a été l'un des principaux sujets abordés lors du dialogue. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à lutter contre les menaces maritimes dans la région, en s'appuyant sur les opérations des centres régionaux basés aux Seychelles et à Madagascar, ainsi que sur leurs alliances solides avec les organisations régionales et internationales.

Les deux parties ont également salué la signature du nouveau programme Safe Seas Africa, financé par l'UE en juillet 2024, qui vise à renforcer la sécurité maritime régionale en s'appuyant sur les réalisations du programme de sécurité maritime (MASE).

Sur le plan économique, les Seychelles et l'UE ont souligné l'importance de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et de l'accord de partenariat économique (APE), essentiels au maintien de relations commerciales solides et d'un secteur de la pêche dynamique.

Concernant le climat et l'environnement, l'UE a salué la vision des Seychelles en matière de développement d'une économie circulaire et s'est engagée à apporter son soutien dans le cadre du nouveau programme de coopération bilatérale - ENSEL.

Les Seychelles ont exhorté la communauté internationale à intensifier les efforts pour augmenter le financement destiné à l'atténuation des effets du changement climatique et ont demandé que l'arrêt de la perte de biodiversité reçoive autant d'attention que l'action climatique.

Elles ont également plaidé pour un engagement plus large des États membres de l'UE afin de soutenir la mise en oeuvre de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle (IMV) et d'accélérer l'opérationnalisation du Fonds pour les pertes et dommages.

En matière de gouvernance, l'UE a confirmé que des travaux étaient en cours avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour fournir aux Seychelles l'assistance nécessaire à la mise en oeuvre des réformes prévues avant l'examen de 2025. Les Seychelles ont salué ce soutien.

Enfin, l'UE a félicité les Seychelles pour leurs efforts en matière d'égalité des sexes, notamment la nomination de la première femme commissaire du service pénitentiaire, ainsi que pour leurs actions visant à promouvoir les droits des personnes LGBTIQ.