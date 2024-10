Cote d'Ivoire: Anniversaire de naissance du Président Houphouët-Boigny - Thiam rend hommage à un homme d'Etat

Une messe d'action de grâce a été organisée le vendredi 18 octobre 2024 à la Paroisse Saint Jean de Cocody en la mémoire de Félix Houphouët-Boigny.

S'il vivait, Félix Houphouët-Boigny, premier Président de la Côte d'Ivoire moderne, aurait eu 119 ans. Ce vendredi 18 octobre 2024 était le jour anniversaire de l'apôtre de la paix. Afin de marquer ce jour mémorable, sa formation politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), a organisé une messe d'action de grâce en son honneur à l'Eglise Saint Jean de Cocody.

Au terme de cette célébration eucharistique, le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, a rendu un hommage à Félix Houphouet-Boigny et rappeler son message de paix et d'amour qu'il a toujours eu pour les Ivoiriens. « J'ai eu le privilège de grandir auprès de lui sans être impressionné par l'amour qu'il avait pour son prochain (...) il était remplit d'humilité. C'est à nous de transmettre cet héritage à ceux qui n'ont pas eu cette chance », a affirmé Tidjane Thiam. Avant de révéler quelques citations qui l'ont marqué notamment : « Le dialogue est l'arme des forts. La paix n'est pas un vain mot. C'est un comportement. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre ».

A son tour, l'Abbé Norbert Eric Abékan, Curé de la Paroisse Saint Jacques des Deux-Plateaux, a profité pour rappeler le message de cohésion sociale, de paix et de dialogue prôné par le Président Félix Houphouët-Boigny à la classe politique ivoirienne. « L'occasion est bonne, si en Côte d'Ivoire, si chacun essaie de s'approprier ce message, la paix adviendra surtout que nous marchons vers l'élection présidentielle de 2025. Nous avons prié pour le Président de la République, Alassane Ouattara ; le président Henri Konan Bédié et tous les responsables politiques pour que l'esprit d'amour, celui de paix et l'esprit de dialogue les habitent. Afin que les populations ivoiriennes vivent encore mieux, heureuses », a dit le Père Abékan, invitant la classe politique à imiter le Président Félix Houphouët-Boigny.

Dans son homélie, le Père Hervé Djézou a indiqué que « sans courir le risque de se tromper, que le Président Félix Houphouët-Boigny s'est fait, à plusieurs égards, l'écho et le chantre de cette paix tant prêchée par le Christ ». « Aujourd'hui où nous commémorons le 119e anniversaire de sa naissance, le message de Félix Houphouët-Boigny continue de résonner dans un monde marqué par de nombreuses divisions. Son appel ainsi que ses actions en faveur de la paix, de la tolérance, de la compréhension mutuelle et de la solidarité constituent une boussole pour naviguer dans les tempêtes de notre époque », a-t-il dit. Et de renchérir : « En nous inspirant de son exemple, nous pouvons bâtir un avenir meilleur, où la paix et la justice règnent en maîtres ».

Présent à cette célébration, Mgr Alexis Touably Youlo, évêque du diocèse d'Agboville en Côte d'Ivoire, a salué la mémoire d'un homme de paix. Plusieurs cadres et militants du Pdci-Rda ont assisté à cette cette messe.