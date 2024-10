Afrique: Des femmes africaines prestigieuses saluent les efforts du Président angolais

Luanda — Une délégation de femmes africaines prestigieuses a salué vendredi, à Luanda, les efforts du Président João Lourenço pour la paix, la stabilité et la sécurité dans la Région des Grands Lacs.

La délégation, qui se trouve à Luanda pour participer au Forum de Haut Niveau des Femmes de la Région des Grands Lacs, a été reçue en audience par le Chef de l'Etat angolais, qui a également été remercié pour son rôle dans la défense des droits de la femme.

A la fin de la réunion, faisant des déclarations à la presse, au nom des autres femmes, l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a déclaré que les efforts de l'homme d'État angolais visent à combattre les tensions existantes au niveau de plusieurs pays de la région et le reste du continent africain.

« Son engagement vise à promouvoir la paix et les femmes pour mettre fin aux souffrances dont elles sont victimes, ainsi que les enfants en Afrique », a-t-elle souligné.

Au Palais présidentiel, outre Ellen Johnson, l'audience s'est déroulée en présence de l'ancienne présidente d'Éthiopien, Sahle Zewde, de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, de l'envoyée spéciale de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Bineta Diogo.

Bintou Keita, représentante spéciale du secrétariat général en République démocratique du Congo, Nkosozana Dlamini Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, entre autres, étaient également présentes à la réunion.

Le Forum est une plateforme qui rassemble des femmes leaders de la région des Grands Lacs et vise à promouvoir la paix, la sécurité et le développement économique durable, axé sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Il a été créé pour soutenir la mise en oeuvre de politiques et d'accords régionaux et internationaux visant la paix et le développement durable.

La réunion, dont la séance d'ouverture a été présidée par le Chef de l'État, João Lourenço, se termine samedi.

Des universitaires, des diplomates, des hommes politiques, des membres d'organisations internationales et de la société civile y participent.