Angola: Le Président de la République félicite la TPA pour son anniversaire

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité vendredi, la Télévision Publique d'Angola (TPA) pour son 49ème anniversaire, célébré le même jour.

Dans un message rendu public, il a écrit que « je félicite, à cette date, la direction et le personnel de la Télévision Publique d'Angola, pour un autre anniversaire, reconnaissant, au fil du temps, le chemin de travail et de professionnalisme que cet organe de presse a suivi depuis des décennies ».

Il a ajouté que « la Télévision Publique d'Angola a accompagné, en tant que témoin actif et attentif, les réalisations et les événements essentiels qui ont marqué quasi cinquante ans de notre existence en tant que pays libre et indépendant, contribuant ainsi à fixer dans l'histoire et dans l'imaginaire collectif les réalisations de la fierté de notre patrie ».

Il espère que le 18 octobre renouvellera en chacun la certitude et l'engagement de poursuivre l'effort de modernisation technologique de la Télévision publique angolaise et d'amélioration constante de son personnel, afin que les téléspectateurs du pays et de la diaspora puissent bénéficier d'un service de qualité croissante, montrant le meilleur de l'effort productif du peuple et de son génie créatif dans tous les domaines de la vie ».