Sénégal: Tambacounda - Un lot de matériels pour l'autonomisation des jeunes et de femmes

Tambacounda — Le directeur général de l'Agence de développement local (ADL), Diamé Signaté, a remis samedi un lot de matériels, dont des machines à coudre, à des jeunes et des femmes de la région de Tambacounda (est), en vue d'encourager l'entreprenariat local.

Les bénéficiaires, parmi lesquels des écoles coraniques, ont reçu leur lot de matériel incluant des pressoirs à huile et des boulangeries mobiles, en marge d'un atelier de partage d'informations sur l'autonomisation des jeunes et des femmes.

"Nous avons remis [...] des équipements tels que des machines à coudre, des pressoirs à huile et des boulangeries mobiles à des jeunes, des femmes et des daaras", a déclaré le directeur général de l'ADL.

"Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple remise de matériel, c'est l'élan d'une communauté qui se lève pour bâtir son avenir. Et cet avenir repose sur la jeunesse, à qui nous devons soutien et accompagnement pour les rendre autonomes et les fixer dans les terroirs", a dit M. Signaté.

Selon M. Signaté, l'Agence de développement local a mis en place des projets et programmes devant permettre aux jeunes et aux femmes de bénéficier d'une formation, d'un accompagnement et d'un encadrement, en même temps qu'un financement "pour leur bien-être social".

Il se dit engagé aux côtés des collectivités territoriales et des exécutifs territoriaux pour promouvoir le développement local au niveau des communes.

L'atelier partage d'informations auquel a participé le DG de l'ADL portait sur le thème "L'autonomisation des jeunes et des femmes pour encourager l'entreprenariat local, lutter contre le chômage et l'émigration irrégulière".

Il s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale initiée par l'ADL pour rencontrer les collectivités territoriales mais également apporter son soutien aux initiatives économiques des jeunes et des femmes.