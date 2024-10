Sénégal: Un spectacle de flamenco pour célébrer l'axe Dakar-Madrid

Dakar — Un spectacle de flamenco "subtil et sensible", création originale des artistes espagnols Sara Jiménez et Pablo Giménez, a été présenté à Dakar, pour la première fois sur le continent africain, vendredi, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du royaume d'Espagne.

Dénommé "Variation à tempo", cette pièce de 55 minutes oscille entre danse et guitare, cherchant trouver équilibre et accomplissement entre "les ombres et la lumière, la musique et le silence".

Elle invite à réfléchir sur le passage du temps et sa représentation dans l'espace, le vide et le silence, pour rendre possible le mouvement et la musique, expliquent les auteurs de cette pièce.

Avec cette création originale de la danseuse et chorégraphe Sara Jiménez, accompagnée par le guitariste classique et flamenco Pablo Giménez, l'ambassade d'Espagne a voulu apporter un nouveau regard sur l'héritage du flamenco au Sénégal.

"On a amené les artistes pour fêter notre fête nationale parce que nous voulons célébrer les bonnes relations entre l'Espagne et le Sénégal", a déclaré l'ambassadrice du royaume d'Espagne au Sénégal, Dolores Rios.

Elle a salué les échanges culturels entre les deux pays, se félicitant du grand nombre d'étudiants suivant un cursus en espagnol à l'institut Cervantès et dans les universités sénégalaises.

"Dans le cadre de cette coopération culturelle, nous comptons organiser dès la semaine prochaine, le festival 'Goût de cinéma' et une exposition de photographies des certains artistes dans le cadre de la Biennale au niveau de l'institut Cervantès", annonce la diplomate.

Cet institut inauguré en 2021, "a été un outil très important" pour rapprocher les cultures sénégalaise et espagnole "à travers la musique, la littérature, et surtout de l'apprentissage de [...] langue" espagnole, a indiqué le premier secrétaire de l'ambassade d'Espagne, chargé de la culture, Juan Fabregas.

Il considère que la célébration de leur Fête nationale du royaume d'Espagne est "un bon moyen de rapprocher le flamenco" du Sénégal.

Cet art populaire de tradition orale articulée autour du chant, de la danse et la guitare est l'une des expressions artistiques les plus représentatives" de la culture espagnole, note-t-il.

La danseuse Sara Jiménez a fait part de sa satisfaction de présenter cette pièce "pour la première fois en Afrique et au Sénégal", avec l'ambition de "partager le plaisir" de ce spectacle avec le public sénégalais.

"Cette pièce [...] a été montée, pensée et créée en 2020. Il y a eu un processus dans la création, mais il y a aussi des pièces improvisées dans cette présentation", explique-t-elle, en insistant sur sa complicité artistique avec le guitariste Pablo Giménez.

"On a décidé d'amener le Flamenco ici, pour que le public sénégalais puisse profiter de tout le spectacle et de la variété de cette danse qui est un style venu du sud de l'Espagne", a rappelé le responsable culturel de l'Institut Cervantès, Javier Mantecon Botella.

La fête nationale de l"Espagne est célébrée le 12 octobre de chaque année, en commémoration de la découverte de l'Amérique par les Espagnols en 1492.