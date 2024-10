Ile Maurice: La Princesse Stéphanie de Monaco chez PILS

En visite à Maurice, la princesse Stéphanie de Monaco s'est rendue au Centre Nou Vi La, ce samedi 19 octobre, pour rencontrer les membres de Prévention Information et Lutte contre le SIDA (PILS).

Accompagnée d'une délégation, la fondatrice de Fight AIDS Monaco a découvert les services offerts par cette structure située à la rue St Georges, à Port-Louis. Sa visite rappelle que le VIH reste un enjeu de santé publique à Maurice, où 400 nouveaux cas sont enregistrés chaque année.

Comme chaque samedi, des activités ludiques et pédagogiques étaient proposées aux enfants, adolescents et parents à Nou Vi La. Fight AIDS Monaco, l'association créée par la princesse en 2004, soutient financièrement plusieurs services dispensés au centre, visant à accompagner et encadrer les bénéficiaires. Le bâtiment abrite également le Sant Banian, un centre de santé sexuelle communautaire cogéré avec le ministère de la Santé.

Personnalité engagée, la princesse Stéphanie de Monaco est une militante active de la lutte contre le VIH. Son message est clair : « Je m'associe à toutes celles et tous ceux qui se battent contre le VIH dans leurs propres vies. J'encourage chacun et chacune à se faire dépister, à se protéger, et je remercie toutes les personnes qui consacrent de leur temps ou de leur argent à la mobilisation contre le SIDA. »

%

Habituée de Maurice, la princesse entretient depuis plusieurs années une relation privilégiée avec PILS et son fondateur Nicolas Ritter. Cette amitié a donné naissance à des projets collaboratifs axés sur la formation, la prévention, la sensibilisation et les soins.

À l'issue de cette rencontre, des cadeaux confectionnés par les enfants dans le cadre d'un atelier d'expression artistique ont été offerts à la princesse, qui s'est montrée attentive aux réalités des personnes présentes. En évoquant ses souvenirs de Maurice, Stéphanie de Monaco, qui comprend le créole, a adressé des mots d'encouragement à chacun.

La visite s'est déroulée dans une ambiance conviviale, la princesse se montrant à l'écoute et disponible. Après son passage à Port-Louis, elle s'est envolée pour Madagascar, où Fight AIDS Monaco finance d'autres projets. Elle sera de retour à Maurice la semaine prochaine pour visiter le Centre Chrysalide, à Bambous, qui accueille et accompagne des femmes souffrant de dépendance.

Chanteuse, designer et mannequin dans les années 80 et 90, Stéphanie de Monaco a choisi d'utiliser son image pour promouvoir la lutte contre le VIH à travers le monde. Sa visite à Maurice intervient à un mois de la Semaine Internationale de Dépistage, qui se tiendra du 18 au 23 novembre 2024. À cette occasion, PILS et ses partenaires seront présents dans plusieurs régions de l'île pour rendre le dépistage et la sensibilisation plus accessibles à la population.

Avec 400 nouvelles infections par an et environ 200 décès liés au VIH, cette problématique reste cruciale à Maurice. Les nouvelles infections concernent majoritairement de jeunes hétérosexuels, infectés lors de rapports sexuels non protégés.