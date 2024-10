Afrique Australe: COSAFA féminin - Six expatriées des Comores et d'Allemagne en sélection

Pour la première fois, les Barea filles seront renforcées par des expatriées. Six, dont cinq évoluent aux Comores et une en Allemagne, rejoignent la sélection en vue du Cosafa women's championship. Le championnat d'Afrique australe de football féminin se déroulera en Afrique du Sud, du 22 octobre au 2 novembre.

La commission du football féminin a assuré les démarches de sélection des expatriées. La Fédération a, comme d'habitude, publié la liste des vingt-trois membres de la sélection. L'unique expatriée d'Europe est la défenseure centrale du club allemand, Turkiyempsor, Jocelyne Zafisambondaoky qui est arrivée au pays la nuit de mercredi. Les cinq autres sont du club Olympic de Moroni, en l'occurrence la gardienne de but, Verosantatra Diana Andrianandrasana, le milieu droit, Mamonjy Sylvia Razananivo, le milieu gauche Aimée Christina Razanampiavy, et les deux attaquantes, Ali Suraya et Marie Sarah Rasoanandrasana.

Ces dernières rejoindront directement l'Afrique du Sud. « Nous consacrons le peu de temps de préparation au travail tactique, outre le renforcement de la condition physique... Nous travaillerons la vivacité et la technicotactique sur place avec les autres expatriées. Leur présence apportera sûrement un plus au groupe », souligne Coach Hortensia Mamihasina.

Cette dernière reconnait qu'elle n'a aucun contact avec les joueuses évoluant en France. « En revanche, je connais les joueuses qui sont aux Comores. Il s'agit d'anciennes meilleures footballeuses du pays », précise-t-elle. « Celles qui évoluent en France et aux États-Unis, ont été aussi contactées, mais elles ont envoyé des lettres d'excuse concernant leur indisponibilité », poursuit la technicienne.

Tactique de jeu

Quatorze équipes réparties en quatre poules disputeront ce championnat zonal. Madagascar se trouve dans le groupe B avec Malawi, Botswana et Maurice. « Je connais bien les joueuses locales de Maurice, mais pas les expatriées. Et pour affronter les Malawites et les Botswanaises, nous comptons les combattre avec la tactique de jeu, car elles sont physiquement supérieures. De plus, le Malawi n'est pas à sous-estimer car cette nation est la tenante du titre », souligne Hortensia Mamihasina.

Les Barea filles débuteront contre le Club M, le 23 octobre à 14 heures locales. Elles joueront contre l'équipe de Malawi, le 26 octobre à 15 heures. Et à la troisième journée, les filles affronteront les Botswanaises, le 28 octobre à 12 heures.

Le groupe A est composé de l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Eswatini et les Seychelles. La poule C est formée par la Zambie, l'Angola et les Comores. Et dans le groupe D, il y a le Mozambique, le Zimbabwe et le Lesotho. L'équipe la mieux classée de chaque groupe se qualifieront en demi-finales programmées le 30 octobre. La finale est prévue le 2 novembre. Les Barea filles ont joué un match amical contre l'équipe masculine U20 du FFT d'Alarobia, hier au stade d'Alarobia. La délégation s'envolera dimanche pour l'Afrique du Sud.