Madagascar: Exposition à Paris - Malala Andrialavidrazana au Palais de Tokyo

L'exposition « Figures » de Malala Andrialavidrazana est installée au Palais de Tokyo à Paris, du 17 octobre 2024 au 5 janvier 2025.

Le Palais de Tokyo à Paris accueille une oeuvre magistrale de Malala Andrialavidrazana dans le cadre de l'exposition « Figures », qui se tiendra du 17 octobre 2024 au 5 janvier 2025. Cet événement, soutenu par le Fonds Yavarhoussen, met en lumière la richesse artistique malgache sur la scène internationale.

Malala Andrialavidrazana, architecte de formation reconvertie en photographe, propose une carte blanche où passé et présent, histoire et géographie, se rencontrent au-delà des frontières. L'artiste a initié « Figures » en 2015, une série de photomontages numériques créés à partir d'archives iconographiques diverses telles que des atlas, des billets de banque et des timbres. À travers ces superpositions visuelles, elle redessine l'histoire moderne sous un angle inédit, loin des récits traditionnels occidentaux.

Installation monumentale

Chaque image invite à explorer des mondes entrecroisés, où les réalités historiques et culturelles se confrontent, s'entremêlent et se réinventent.

Le centre de cette exposition est une installation monumentale dans la « Grande Verrière » du Palais de Tokyo, un espace de près de 60 mètres de long et 5 mètres de hauteur. Malala Andrialavidrazana y déploie une oeuvre immersive qui pousse le public à s'interroger sur les sources et le processus créatif derrière ses « Figures ». Grâce à un dispositif de médiation interactif, les visiteurs auront l'occasion d'explorer les racines de son travail et de plonger dans les archives qui nourrissent ses créations, souligne le communiqué publié par Hakanto Contemporary.

%

L'oeuvre de Malala Andrialavidrazana a déjà brillé sur la scène internationale, étant présentée à des événements comme la Triennale Art et Industrie à Roubaix, la Tate Modern à Londres et la Biennale de Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Son talent a également été salué lors d'expositions au ZeitzMocaa de Cape Town, au Lagos Photo Festival, ou encore à la Biennale de Lyon. Dans « Figures », la photographie devient un acte de cartographie poétique, où timbres, billets et autres symboles sont rassemblés pour questionner les relations de pouvoir et de savoir.

« Qui raconte l'histoire ? » et « Depuis quel point de vue ? » sont les interrogations majeures de cette oeuvre qui nous invite à redéfinir notre vision du monde. L'exposition sera accompagnée d'une monographie publiée en collaboration avec les éditions Dilecta, offrant un éclairage approfondi sur le parcours artistique récent de Malala Andrialavidrazana.