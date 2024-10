Madagascar: Braquage à Ambatondrazaka - La foule lynche un jeune homme

Une vindicte populaire a coûté la vie à un jeune homme dans le district d'Ambatondrazaka. Tout a commencé par le braquage d'un commerce.

La soirée de lundi a été agitée à Betoloho, un quartier de la commune d'Ambandrika, à Ambatondrazaka. Il s'est produit une attaque armée. Puis, un jeune homme a été tué par une foule en furie. Or, il n'y serait pour rien, selon les informations glanées par des confrères locaux.

Il était environ 19 heures. Des coups de sifflet et des cris de panique ont été entendus dans les rues, annonçant l'arrivée de bandits. Six hommes, armés de sabres et de haches, ont semé la terreur et ont attaqué un commerce.

Sans crier gare, ils se sont jetés sur la commerçante. L'un d'eux a porté un coup de hache à sa tête. La femme a été gravement blessée. Les malfaiteurs ont dévalisé son épicerie. Ils ont emporté tout l'argent qu'ils ont pu trouver. Le montant exact du butin n'est pas encore bien déterminé. Actuellement, la victime reçoit maintenant des soins intensifs et son état de santé suscite de vives inquiétudes.

Encerclé

Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Les bandits ont également agressé les clients présents devant le magasin. Beaucoup d'entre eux ont été blessés, et certains, à cause de la violence subie, ne peuvent même plus parler. Après leur attaque, les criminels ont pris la fuite. Ils ont laissé derrière eux un climat de peur et de désespoir.

Peu de temps après, la situation a pris une tournure encore plus dramatique. Un jeune homme de 19 ans, qui venait d'assister à des fiançailles, a traversé le quartier. Ne connaissant pas les lieux, il s'est dirigé vers l'épicerie attaquée pour acheter quelque chose. À ce moment-là, les habitants, méfiants et toujours en proie à la panique, l'ont pris pour un complice des criminels. En un instant, il a été encerclé et lynché par une foule en colère.

Informés des faits, les gendarmes sont intervenus. Ils ont réussi à récupérer le jeune homme de la vindicte populaire et l'ont transporté d'urgence à l'hôpital d'Ambatondrazaka. Malgré tous les efforts des médecins, il n'a pas survécu à ses blessures.

Les gendarmes ont depuis interpellé un suspect dans le cadre de l'enquête sur le braquage. Une autre enquête a été ouverte pour faire la lumière sur le lynchage abominable du jeune homme.