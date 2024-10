Afrique: Canex Wknd 2024 est une importante occasion pour montrer la richesse et l'authenticité de la culture sahraouie

ALGER — Le ministre sahraoui de la Culture, Moussa Salma Labid, a affirmé que la présence du Sahara Occidental à "Canex Wknd 2024" (Weekend de la Créativité Africaine 2024) était une "importante occasion" pour mettre en valeur et exposer le riche et authentique legs culturel du peuple sahraoui.

Dans une déclaration à l'APS en marge du "Canex Wknd 2024" qui se tient à Alger du 16 au 19 octobre, le ministre sahraoui a précisé que la participation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à cet événement international, en présence d'importantes délégations officielles d'Afrique et des Caraïbes, constitue "une opportunité pour mettre en valeur le legs culturel et artistique riche et authentique du peuple sahraoui".

Insistant sur le rôle de la culture dans la sensibilisation aux souffrances du peuple sahraoui et la poursuite de la résistance et de la lutte contre l'occupation marocaine, le ministre sahraoui a estimé que cet événement était "une occasion exceptionnelle pour partager avec nos homologues africains de la Culture et les différents participants tout ce qui se rapporte à la culture sahraouie".

"C'est aussi une occasion pour faire connaître les caractéristiques et les spécificités de la culture sahraouie, ainsi que sa dimension et sa profondeur africaine, alors que nous poursuivons la lutte pour notre liberté, notre dignité et notre patrie confisquée", a-t-il ajouté.

Il a exprimé sa gratitude envers l'Algérie et sa joie pour l'invitation à participer à cette rencontre qu'il a qualifiée d'"important événement continental" de part la présence de ministres de la Culture africains et des représentants des organisations régionales africaines ainsi que par "l'organisation de haut niveau", reflétant "l'intérêt de l'Afrique et les efforts de l'Algérie pour aborder les questions importantes liées à la culture et à l'identité africaines, ainsi que le rôle de la culture dans le développement durable et la mise en valeur de la profondeur et de la diversité culturelle de l'Afrique".

Par ailleurs, le ministre sahraoui a évoqué les rencontres qu'il a eues, lors de ce rendez-vous continental, avec plusieurs ministres africains de la Culture qui y ont participé, relevant "une grande compréhension de la réalité du peuple sahraoui ainsi que de sa culture, de ses spécificités et de son enracinement africain, étant donné que le Sahara occidental est un membre fondateur de l'UA, avec un patrimoine culturel et artistique riche et qu'il a tout autant droit à la liberté et à la dignité que les autres peuples africains".

Dans ce contexte, le ministre sahraoui a fait savoir que sa participation à "Canex Wknd 2024", vise également à "attirer l'attention des frères africains sur la réalité de la société sahraouie" et à "les inviter à participer aux diverses manifestations sahraouies" en vue de "soutenir le peuple sahraoui résilient, quand bien même ces rencontres ont un caractère culturel et artistique de solidarité".

"L'objectif de ce genre de manifestations culturelles est d'affirmer qu'il existe un peuple, en dépit de l'occupation, de la souffrance et de l'exil, doté d'une culture exceptionnelle et d'une identité ancienne, ouvert à toutes les cultures", a-t-il ajouté.

"Les peuples de certains pays africains ne sont pas suffisamment informés sur ces manifestations culturelles et artistiques sahraouies qui sont programmées chaque année et constituent des ponts pour corriger la désinformation menée par l'occupation marocaine visant à saper la culture sahraouie et son authenticité", a-t-il relevé.

Il a en outre souligné que le ministère de la Culture sahraoui "a consacré un programme culturel et artistique riche ces dernières années, notamment après la reprise de la lutte armée, ayant pris pleinement conscience de l'importance de la culture et de son rôle dans la sensibilisation à la cause nationale qui requiert davantage d'efforts afin de faire de la culture un véritable front de lutte, de résistance et de résilience", ajoutant que "plusieurs manifestations et festivals culturels et artistiques sont organisés chaque année".

Après avoir mis en exergue l'importance de ces festivals en tant que "vitrine pour plaider la cause sahraouie et pour témoigner de la réalité de la lutte du peuple sahraoui à travers l'action culturelle", le ministre a ajouté que le ministère de la Culture sahraoui prévoit plusieurs manifestations culturelles et artistiques internationales de solidarité, avec la participation d'artistes, de professionnels, et de militants des droits de l'homme venant de dizaines de pays, notamment d'Algérie et d'Europe.

Parmi ces festivals, le Festival international solidaire de la musique prévu fin novembre et le Festival international de solidarité des arts plastiques qui aura lieu du 26 octobre au 3 novembre prochain, sans oublier la préparation de l'édition d'avril 2025 du Festival international du cinéma du Sahara occidental "Fi Sahara".