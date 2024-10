Maroc: Fès - Caravane médicale pour le dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus

Fès — L'Association Compétences Citoyennes pour le Développement, a lancé, samedi, une campagne de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus au profit des femmes issues de milieux défavorisés.

Initiée en partenariat avec la direction régionale de la Santé et de la Protection Sociale de Fès-Meknès, sous le thème "Votre examen aujourd'hui sûr et rassurant... N'hésitez pas", cette initiative se poursuivra jusqu'à la fin de décembre prochain.

Outre le dépistage de ces deux types de cancer, cette campagne médicale offre des consultations relatives à d'autres maladies liées à la santé féminine dont les infections gynécologiques, les troubles hormonaux et les complications liées à la grossesse ainsi que des examens radiologiques et un accompagnement pour répondre aux besoins spécifiques de chaque patiente.

Cette campagne comprend, également, la réalisation d'examens médicaux gratuits, des consultations par des psychologues et des spécialistes sociaux, des interventions chirurgicales simples ainsi que le suivi des cas médicaux par l'association et l'orientation des cas critiques vers le Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès.

Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, à l'occasion d'Octobre Rose, qui a pour objectif de renforcer la sensibilisation de la population générale, en particulier les femmes des tranches d'âge ciblées, sur l'importance de la détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus.

%

Dans une déclaration à la MAP, le médecin spécialiste et secrétaire général de l'association Compétences Citoyennes pour le Développement, Samir Louaste a indiqué que la campagne comprend des séances et des ateliers de sensibilisation à la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus, ajoutant que la prévention joue un rôle crucial dans la lutte contre ces maladies coûteuses.

Face à la montée des cas liés à ces maladies au niveau national, a-t-il fait savoir, la prévention et le dépistage précoce demeurent les principaux moyens de lutte contre ces pathologies et leur circonscription à un stade précoce.

Pour sa part, la présidente de l'association "Compétences Citoyennes pour le Développement", Laila Mernissi a souligné que la campagne vise à renforcer davantage les efforts de sensibilisation des femmes au danger du cancer du sein et du col de l'utérus, et aux moyens efficaces de lutter contre ces maladies.

Mme Mernissi a ajouté qu'environ 2.000 femmes ont bénéficié des services de cette campagne, lancée pour la première fois en 2018, ajoutant que cette initiative vise à alléger la pression sur les centres de santé publique à travers l'implication du secteur privé dans la lutte contre ces maladies.

Selon les organisateurs, la campagne se distingue par la participation active des médecins des secteurs public et privé, travaillant main dans la main pour offrir des soins de qualité dans plusieurs cliniques et hôpitaux de la région.

Cette collaboration permet d'étendre l'accès aux soins à une population plus large, en particulier les femmes issues de milieux défavorisés.