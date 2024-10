Maroc: Tanger - Colloque international sur les catastrophes naturelles, les 25 et 26 octobre

Tanger — L'Observatoire national de la biodiversité "Cynegetica" organise, les 25 et 26 octobre à Tanger, la deuxième édition du colloque international sur la résilience et l'adaptation aux catastrophes naturelles, sous le thème "La sécheresse et le stress hydrique dans un contexte de changement climatique: enjeux et stratégies de renforcement de la résilience".

Selon un communiqué des organisateurs, ce colloque, organisé en partenariat avec l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), intervient dans un contexte de changement climatique allant vers une sécheresse structurelle et un stress hydrique important aux niveaux mondial et national.

Face à cette situation, SM le Roi Mohammed VI a exhorté les secteurs et instances concernés à redoubler de vigilance et d'efforts pour relever le défi de la sécurité hydrique, a précisé le communiqué, notant que SM le Roi a appelé à encourager l'innovation et à exploiter ce que les nouvelles technologies offrent dans le domaine de la gestion de l'eau.

"SM le Roi a souligné l'urgence d'agir face à cette situation hydrique critique et a exhorté les départements et organismes concernés à intensifier leurs efforts", a poursuivi la même source, ajoutant que le Souverain a également appelé à une communication transparente envers les citoyens sur les développements de la situation hydrique et les mesures d'urgence entreprises.

Dans ce sens, ce colloque international vient rassembler des chercheurs, experts et universitaires du Maroc, de France, d'Espagne, de Belgique, d'Egypte, du Kenya, du Sénégal, de Turquie et de Grèce, afin de présenter les dernières évolutions des laboratoires de recherche scientifique et technologique sur les mécanismes d'adaptation au changement climatique et de renforcement de la résilience face au phénomène de sécheresse.

Le colloque vise également à proposer des solutions innovantes dans le domaine de la gouvernance de la gestion de l'eau et de la mobilisation des ressources en eau, a souligné le communiqué, relevant que les présentations scientifiques lors de ce colloque constitueront une base de données riche à mettre à la disposition des instances concernées par la question de la sécurité hydrique, en vue de leur permettre d'élaborer des stratégies pour la politique de l'eau aux niveaux national et africain.

Les interventions lors de ce colloque porteront notamment sur les thèmes de "Sécheresse et changement climatique: vers une compréhension intégrée des phénomènes", "Stress hydrique: enjeux actuels et futurs", "Impacts environnementaux et socio-économiques de la sécheresse" et "Atténuation, adaptation, résilience et objectifs de développement durable".