Algérie: Groupe 'AGRODIV' - Aoun instruit d'éviter toute pénurie d'approvisionnement du marché en produits de base

ALGER — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a donné, samedi à Alger, des instructions et des directives aux responsables du groupe des industries agroalimentaires "AGRODIV" portant sur la couverture des besoins du marché national en produits de base et d'éviter toute pénurie notamment de semoule, de farine et d'huile, indique un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été émises lors d'une visite d'inspection effectuée par M. Aoun au siège du Groupe, dans le cadre de la série de visites menées dans les différents Groupes relevant de son secteur, où il été reçu par son PDG, Brahim Lazreg, en sus des directeurs et des cadres du Groupe, précise le communiqué.

Lors de sa rencontre avec les directeurs et les cadres du Groupe, M. Aoun a donné "des instructions et des directives pour oeuvrer à réaliser tous les objectifs tracés afin de couvrir le marché national en produits de base et d'éviter toute pénurie notamment de semoule, de farine, d'huile et de tout autre produit indispensable".

Au terme de sa visite, M. Aoun a distingué des cadres du Groupe et les a remerciés pour les efforts consentis, conclut le communiqué.