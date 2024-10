Algérie: Baddari rencontre les représentants des étudiants des différentes facultés de sciences médicales

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a rencontré, samedi au siège du ministère, les représentants des étudiants des différentes facultés de sciences médicales, avec lesquels il a évoqué les préoccupations des étudiants, et a décidé d'une batterie de mesures pour les prendre en charge, indique un communiqué du ministère.

M. Baddari a rencontré les représentants des étudiants des différentes facultés de sciences médicales, en présence des directeurs des établissements universitaires, des doyens des facultés de médecine et du président de la commission de l'éducation, de l'enseignement et de la formation au Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), la rencontre ayant débouché sur un certain nombre de mesures, a précisé le communiqué.

Il a été également décidé de "la formation d'équipes de travail composées de représentants des étudiants des facultés des sciences médicales et de cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour présenter, aux instances concernées, des propositions relatives à l'augmentation de la valeur de la bourse et à d'autres préoccupations", ainsi que "la suspension de l'application de l'article 9 de l'arrêté 1144, fixant les conditions d'accès au cycle de formation en études médicales spécialisées, en prévision de sa modification avec la participation des représentants des étudiants".